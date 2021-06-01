Острая нужда в деньгах: жена Петросяна шокировала столичных блогеров

Новость о том, что молодая жена Евгения Петросяна стала зарабатывать на рекламе в социальных сетях, шокировала многих блогеров.

Узнав о расценках Татьяны, они пришли в недоумение. Блогеры считают: жена Петросяна совершенно не умеет вести бизнес и с рекламой явно продешевила.

– Как же Брухунова себя недооценивает! – говорит известный Инстаграм-блогер и звезда ТНТ Александра Кошкина, на которую подписано более трехсот тысяч человек. – Татьяна – медийный человек, которая регулярно появляется на экранах ТВ. У нее автоматом прайс становится дороже, чем у обычного блогера.

Такая персона, как Татьяна, не должна брать три тысячи рублей за рекламу. Это априори стоит дороже. Другие деньги. Она – жена известного человека. Должна брать минимум десять тысяч за пост. А она берет за видеорекомендацию всего 2700. Обесценивает себя напрочь.

Александра Кошкина//Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Блогеры не исключают, что Брухунова стала зарабатывать на рекламе из-за мужа. Гастролей у Евгения Вагановича мало, доступа к счетам из-за раздела имущества со Степаненко – нет… Вот и вынуждена Татьяна выкручиваться.

– Я не знаю, что сподвигло ее на такие суммы, – продолжает Александра. – Скорее всего, острая нужда в деньгах… Могу сказать точно: человек, который так себя обесценивает в начале пути, в дальнейшем уже не сможет выйти на нормальную планку и стоимость рекламы. Я была шокирована, когда увидела ее объявления с минимальными, мизерными ценами.