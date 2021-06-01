"Теглогрейка – за копейки!": Жена Петросяна нашла способ заработка в пандемию

Пандемия серьезно ударила по карманам многих звезд шоу-бизнеса. Из-за отсутствия концертов многие из них едва сводят концы с концами. Молодая супруга Евгения Петросяна, кажется, нашла выход из непростой ситуации. Теперь она зарабатывает на жизнь, рекламируя платья, кофточки и даже телогрейки.

Раньше Евгений Петросян зарабатывал на гастролях миллионы. Но сейчас выступления у мэтра юмора выдаются от случая к случаю. Видимо из-за этого его молодая супруга Татьяна Брухунова подалась в блогеры. Женщина вступила в закрытые блогерские сообщества, где активно ищет возможность подзаработать.

В распоряжении Sobesednik.ru оказалось рекламное объявление Татьяны, которое она рассылает в блогерские сообщества. На своей страничке в социальных сетях она готова рекламировать любые товары и услуги. Особенно ее интересует все, что связано с материнством, нумерологией, бьюти, модой, психологией и личными брендами.

– Блог растет, на рекламу хожу регулярно, – поясняет Татьяна. – Реакция на сторис – огонь. Мегаактивная аудитория.

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Изучив страничку Брухуновой, можно прийти к выводу, что от отсутствия рекламы она не страдает. В своих соцсетях она регулярно размещает посты про различные бренды, рестораны, товары и услуги. На хлеб с маслом зарабатывает. Татьяна сразу предупреждает: за еду она не работает. Просит наличными.

– По бартеру я работаю только с магазинами с доплатой. Услуги – только платная реклама, – уверяет Татьяна.

У Татьяны существует специальный прайс, который она не скрывает. За видеорекомендацию Брухунова просит 2700 рублей. Если клиент хочет добавить к посту или сторис свой макет, должен доплатить еще 200 рублей. Полный пакет услуг – пост, завлечение аудиории в сторис, макет, подводка и рекомендация – Брухунова предоставляет за 4 200 рублей.

– Окупается сразу – гарантия, – обещает Татьяна.

Знает ли о новом способе заработка муж Брухуновой Евгений Петросян, неизвестно.