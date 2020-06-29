Друг Петросяна раскритиковал Брухунову: "От нее тошнит. Это гадость"

О браке юмориста Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой судачат уже не один год. Несмотря на прошедшее время, его единственная дочь Викторина не принимает мачеху, даже в судебном разбирательстве между отцом и Еленой Степаненко, девушка выбрала бывшую супругу юмориста, ту, которую называет мамой. Мы поговорили с близкими Петросяна и разузнали, почему его единственная дочь никак не примет молодую жену папы.

Звезда «Кривого зеркала» Виктор Коклюшкин переживает, что его коллега перестал появляться на телевидении, это он связывает с новым браком народного артиста. Мы спросили у Виктора Михайловича, в чем причина неприязни между дочерью и новой женой Евгения Вагановича.

Виктор Коклюшкин

– Ответ простой: во-первых, ревность, а во-вторых, она чувствует, что Татьяна не тот человек, который должен быть рядом с Евгением Вагановичем. На самом деле, это обычная история, такие сплошь и рядом, в каждой пятиэтажке найдете. Вопрос в другом: Евгений Петросян должен снова появиться на экранах телевизоров и смешить людей, – переживает 74-летний сатирик Коклюшкин.

– Вы как-то говорили, что Татьяна Брухунова не подходит Петросяну, думаете, творческий застой из-за нее?

– И сейчас скажу: не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 75 года бок о бок работали, на эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании, если вдруг партнер вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки возьмет себе в пару обычную симпатичную девушку, – он не сможет работать.

Недоволен выбором Евгения Вагановича и другой коллега Петросяна, пожелавший остаться неизвестным. Евгений Ваганович враждует с теми, кто о нем говорит, по причине страха и боязни обидеть Петросяна нам отказались давать комментарии многие коллеги и близкие юмориста.

– Скажу начистоту: я удивлен, как он вообще мог вляпаться в такую историю. Я полчаса провел с ней вместе, с Брухуновой – меня тошнило. Это такая гадость. Человек переполнен злобой, там одни антитела, она неприязнь вызывает с первой фразы, а я очень миролюбивый человек. Тяжелый случай!

– Говорят, из-за нее он и с дочерью отношения потерял..

– Какая там дочь, у него житья не будет, тупик по всем параметрам. Ему петля должна сниться каждую ночь.

– Уже идут разбирательства, Степаненко и Петросян делят имущество, как думаете, он уже что-то записал на Татьяну, может из-за этого Викторина негодует?

– Петросян – человек непростой, армяне – их не проведешь. Не представляю, если он что-то на нее записал. Брухунова для этого и рождена, чтобы дурить людей. Дочь я видел в детстве, но я уверен, что это воспитанная, интеллигентная девочка, все-таки дочь Петросяна. Понятное дело, что они с Татьяной общий язык не найдут.

– Викторина поддержала Степаненко, называет ее мамой, как думаете, почему?

– Ей в этой драке надо же иметь какие-то козыри в рукаве, а Елена Степаненко – хороший вариант, она же не будет аплодировать Петросяну. А та и рада: раз ты меня бросил, на, получай. Наверняка, Степаненко подбадривает Викторину.

Викторина, Евгений Петросян и Елена Степаненко

Мы обратились к юристу, который защищает интересы Евгения Вагановича в суде. Сергей Жорин поделился своим мнением, почему Викторина настроена против Брухуновой.

– Это правда. Викторина, к сожалению для Евгения Вагановича, заняла сторону Степаненко. Петросян воспринимает это как предательство. Мое мнение: здесь не какая-то женская солидарность или ревность выходит на первый план, а прагматизм. Дело в том, что Петросян, будучи в браке, купил Викторине дом в США. Он очень хотел, чтобы она жила в России, но Викторина хотела жить в Америке. И вот этот дом является совместно нажитым имуществом. Если бы Викторина не наладила отношения со Степаненко, она могла бы этого дома банально лишиться. Она понимает, что родной папа у нее дома забирать не будет, а вот неродная мама, не важно, называет ее Викторина мамой или нет, может совершенно спокойно выделить свою долю и забрать. Поэтому я думаю, что здесь работает прагматичный подход Викторины. К сожалению, также при живом и здоровом Евгении Вагановиче Викторина, возможно, уже думает о наследстве. Находясь в браке со Степаненко, у ее отца было два наследника, она и Степаненко. Когда Евгений Ваганович вступил в новый брак, возникла обоснованная опасность, что появятся дети, и наследников будет больше. В этом тоже есть определенные недовольства Викторины.