Подкаблучник Пугачевой, критик президента: Максиму Галкину исполнилось 45 лет

Сам себя он считает не модным артистом, говорит: «Я изначально народный». Может, звучит и нескромно, но это действительно так – зритель Галкина любит.

18 июня Максиму исполняется 45 лет.

«Я чувствую себя спортсменом»

– Раньше я говорил, что мне лет девяносто. Сейчас склоняюсь к мысли, что все-таки это было лукавство. Я не чувствую своего возраста, – признается Галкин.

Уже больше 20 лет Максим занимает первые строчки по популярности. Собирает полные залы, передачи с его участием лидируют в рейтингах. И узнаваемым он стал еще до женитьбы на Алле Пугачевой, хотя некоторые считают, что именно этот брак прославил артиста.

Все, кто когда-либо пересекался с Галкиным, подтверждают: несмотря на свою популярность, он совсем без гонора, со всеми общается одинаково, будь то президент или обычный зритель.

Рожденный в семье генерал-полковника (папа) и кандидата физико-математических наук (мама), Максим еще в школе начал играть в самодеятельности. Как вспоминают друзья, несмотря на юный возраст, ему удавались разные роли – от собаки до Остапа Бендера. А в средних классах у Галкина обнаружился талант пародиста, он мастерски изображал одноклассников и педагогов. Уже в шестом классе состоялся первый творческий вечер будущего артиста: он устроил кукольное представление, где говорил разными голосами.

Свою взрослую карьеру начал в Театре эстрады, а параллельно гастролировал вместе с Михаилом Задорновым, который считал Максима своим преемником и помог пробиться на большую сцену и в телеэфир.

– Я чувствую себя спортсменом, который никогда не выходит из соревнований, – говорит о своей многолетней карьере Галкин.

Подкаблучники – сильные мужчины

Брак в 2011 году с примадонной Пугачевой, которая старше Максима на 27 лет, по-настоящему всех удивил. Зрители, да и коллеги гадали: любовь это или пиар? Делали ставки: долго ли они продержатся вместе?

– Максим недалеко от самодеятельности ушел. Где бы он был, если бы не Пугачева? Все идут не из уважения к нему, а из уважения к Алле, – высказался однажды актер Станислав Садальский.

Но «молодожены» совсем не обращали внимания на слухи. Вместе начали петь на эстраде, появляться в телевизионных передачах и даже однажды, как наш президент, организовали прямую линию с поклонниками. Максим честно признается, что он подкаблучник, потому что считает, что такие люди – сильные мужчины.

И вроде все уже привыкли к этим странным отношениям, но в 2013 году они вновь удивили, объявив о рождении детей Лизы и Гарри. Причем не скрывали, что в этом помогла суррогатная мать. Своими детьми Галкин гордится.

– Когда дети видят к себе только доброе отношение, только понимание, только любовь, они не могут быть плохими. У них нет шансов быть плохими и очень плохо себя вести, – рассуждает он.

Если Алла Борисовна не любит часто демонстрировать публике детей, то Галкин это делает с удовольствием. В интернете он известный блогер, делится своими впечатлениями, видеороликами из семейной жизни, где показывает своих детей и супругу, причем в домашнем виде, какой зрители ее не видели.

– Мой инстаграм – это отражение моей жизни, а Алла занимает в ней главенствующую роль, – отвечает он тем, кто высказывает свое недовольство тем, что Галкин так часто публикует фото и ролики с Пугачевой.

Эти публикации собирают более 4 миллионов просмотров. Другие на месте Галкина уже зарабатывали бы на этом деньги, сотрудничая с рекламодателями. Но Максим не хочет засорять свою ленту рекламой. И это понятно – гонорары за его выступления такие высокие, что он отказывается выступать на Новый год, когда артистам платят заоблачные суммы.

Критика от депутата до президента

В последнее время в интернете можно часто увидеть ролики, в которых Галкин высмеивает представителей власти, их высказывания или нелепые законы. Например, он против того, что запретили усыновлять детей американским гражданам.

– Конечно, большинство из них я воспринимаю абсолютно негативно, – высказывается о законах Галкин. – Это какие-то перегибы. Вот, например, закон о пропаганде гомосексуализма. Я считаю смешным говорить о том, что гомосексуалисты в России распоясались: у нас самые забитые гомосексуалисты, одни из самых забитых в мире. Я сейчас говорю даже не об их правах, а вообще об их существовании. В этом отношении у нас очень жестокое, пуританское общество.

Его порой смелые рассуждения на политические темы вызывают уважение. Галкин не боится пародировать и критиковать ни депутатов, ни министров, ни президентов. Хотя сам себя к представителям оппозиции не причисляет. В России практически нет ни одного известного политика, которого не спародировал Максим. Однажды произошел конфликт Галкина с представителями Коммунистической партии России, когда им не понравилось, как артист показал Ленина.

«Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь «под Ленина», кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения», – возмутился тогда руководитель этой партии Малинкович. Потребовал, чтобы Галкина сняли со всех телевизионных эфиров. На что Максим публично ответил, что совсем не употребляет спиртного.

– Я бы попросил у политика лингвистический анализ: что конкретно возмутило его в моей пародии? Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно, – заявил артист.

Галкин искренне называет себя уникальным и хорошим. И не стесняется прямо говорить об этом, совершенно не боясь прослыть нескромным. С гордостью показывает дом – настоящий замок – в подмосковной деревне с таким неприятным названием – Грязь, который, говорят, обходится ему в миллион рублей в месяц. Не скрывает, что строил его в первую очередь для жены и детей. И казалось бы, все у него есть: признание, популярность, деньги, семья, но Галкин не расслабляется.

– Плох тот артист, который в душе не ребенок, – говорит Максим. – Он должен сохранять непосредственность в общении и неподдельность в эмоциях. Не должно быть успокоенности, которую я наблюдаю у многих моих коллег.

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Материал вышел в издании «Собеседник+» №05-2021 под заголовком «Максим Галкин в душе ребенок».