Экс-ухажер Даны Борисовой: Это ложь, что у нее не было секса три года!

Вокруг имени Даны Борисовой не утихает громкий скандал. 14-летняя дочь телеведущей Полина оказалась в закрытой лечебнице психического здоровья для детей и подростков. Девочка самостоятельно нанесла себе порезы в школьном туалете. Дана считает, что инцидент произошел из-за того, что дочь тяжело переживает разлуку с отцом – бизнесменом Максимом Аксеновым, который в последнее время не интересуется ею.

Однако, знакомый Борисовой – адвокат Максим Калинов уверен, что телезвезда сама довела подростка до такого состояния своим аморальным поведением. Правозащитник рассказал Sobesednik.ru о том, как Дана якобы предлагала ему свою любовь за материальное вознаграждение, а в качестве доказательства своих слов, еще и предоставил скриншоты их переписки.

По словам Максима, познакомились они с Даной на одном из светских мероприятий.

– Потом мы вместе принимали участие в съемках программ на Первом канале, после чего начали общаться по телефону и видеосвязи, – вспоминает Калинов. – Говорили на общие темы. В основном Дана рассказывала о своих проблемах и о том, как она ходит к косметологу. Во время последнего нашего созвона она жаловалась, что от процедур у нее сильно опухло лицо.

Адвокат утверждает, что во время общения Борисова постоянно делала ему комплименты.

– Я воспринимал это как флирт с ее стороны, – продолжает наш собеседник. – Но интима у меня с Даной не было. Думаю, близкие отношения просто не успели развиться, так как я решил все прервать.

В тот момент я находился на отдыхе, а она была в Питере, ждала меня.

И тут я получаю от нее сообщение с просьбой перечислить ей 18 тысяч рублей на покупку сапог. Видео сапог на ее ноге прилагалось. Как она выразилась, эти деньги она якобы просит «в счет нашей будущей любви».

Я такого от Даны не ожидал, в моих глазах она тут же упала. Я привык дарить своим женщинам дорогие подарки – кольца с бриллиантами, путешествия. А здесь сапоги, да еще и за такую смешную цену! Я не понял, как человек, считающий себя звездой, просит деньги не у своего мужчины.

Я не осуждаю ее за это, но мне приемлемы отношения только по симпатии и любви, не основанные на чем-то материальном. Я отказал Дане – сказал, что на отдыхе сильно потратился. Но на самом деле, я для себя решил, что с ней общаться больше не буду.

Максим не жалеет о том, что обрубил все концы своей связи с телеведущей.

– В принципе, Дана мне особо никогда не нравилась, – говорит юрист. – Но я свободный, общительный мужчина, люблю женское общество. Дану мне по-человечески жаль. Не считаю ее никакой звездой. После того, как я ей отказал в деньгах, она меня еще и оскорбила нецензурно.

Сейчас она говорит, что специально просила у меня деньги, называя меня «солнышком» для того, чтобы я от нее отстал. Конечно же, здравой логики в этом нет.

Еще больше чем Дану, Калинову жаль ее дочь. Адвокат считает, что ребенка у такой родительницы непременно нужно забрать.

Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

– Полина уже, на мой взгляд, сильно пострадала из-за поведения своей матери и ее выходок, – утверждает Максим. – Результат мы все знаем.

Если у Даны заберут дочь, может, хоть тогда она трезво взглянет на вещи и постарается измениться или хотя бы подкорректировать себя.

Стоит отметить, что во время допроса после инцидента, сама Полина рассказала о нездоровой обстановке в семье. Девочка заявила, что к ее маме приходят мужчины и гостят у нее допоздна. Сама Дана словами дочери была сильно возмущена и заявила, что у нее не было секса с марта 2018 года.

– Не верю, что у Даны не было интима уже три года. Считаю, что это очередная ложь, – сетует Калинов. – Не нужно далеко ходить – я уверен, что если бы я дал ей денег, то у нее был бы секс и со мной. Но просто я считаю такие отношения неприемлемыми.