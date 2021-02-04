"Сиськи-письки свои мне присылает!" Калашникова раскрыла интимную тайну Борисовой

Дана Борисова возмутилась высказываниями Анны Калашниковой, которая публично призналась, что та отправляет ей интимные фото.

В интервью «Алена, блин!» Анна Калашникова прокомментировала свой давний конфликт с бывшей телеведущей Даной Борисовой. По ее словам, та обиделась из-за ревности к какому-то мужчине и периодически присылает ей интимные фото. После чего зовет «разбираться» на ток-шоу.

– Ничего, что она мне свои сиськи-письки присылает? – возмутилась Калашникова. – Я не понимаю, зачем.

С какой целью? Она очень добрый человек, – признала Анна. – Она, когда приходит в себя, вроде, нормальная.

Калашникова трижды обозвала Дану оскорбительным словом, снова упрекнув тем, что Борисова злоупотребляла алкоголем и запрещенными веществами.

– Она была жирная, страшная, никому не нужная, – поведала Калашникова.

Анна добавила, что не верит, будто Дана «больше не употребляет» и посоветовала ей лечиться.

В ответ на эти резкие обидные слова Дана написала гневный пост, опровергнув информацию о том, что присылала интимные снимки Калашниковой, а заодно подшутила над стилем оппонентки.

– Тусовщица? Певица? Или светская львица? Вечно с кучей заколок и накладных прядей на голове, – стебется Борисова. – Калашникова раскрыла страшную тайну. Мол, я присылаю ей свои обнаженные фото, что наносит ее и так нестабильной психике серьезный урон. Анна, могу сказать одно: мечтать не вредно. И если уж я когда грешила подобным, то только исключительно в отношении мужчин, но уж никак не в отношении подобной мадам в вечно парчовых обтягивающих миниплатьях.

Не исключено, что продолжение этого скандала мы скоро увидим в одном из популярных телешоу...