"Молитесь за Корчевникова!": Калашникова призвала звезд помочь глухому ведущему

Экс-невеста Прохора Шаляпина рассказала, как живет Борис Корчевников после потери слуха.

Тревожные новости о резком ухудшении состояния здоровья ведущего программы «Судьба человека» всколыхнули светскую тусовку. Знаменитости активно обсуждают тот факт, что Корчеников испытывает большие проблемы со слухом.

Анна Калашникова тоже знает об этом.

– Не секрет, что у Бориса давние проблемы со здоровьем, – комментирует новость Анна в интервью Sobesednik.ru. – Среди вероятных диагнозов чаще всего называется рак. А в качестве возможного последствия – потеря слуха.

О том, что Корчевников теряет слух, говорят не первый год, – напоминает Калашникова. – Но Борис каждый раз опровергает это. Однако слухи не возникают из воздуха, и сложности есть.

Насколько остро проблема глухоты стоит в жизни Бориса Корчевникова сейчас – потерял ли он слух полностью или частично, Анна Калашникова обсуждать отказалась.

– В тусовке болтают разное... не хочу озвучивать эту информацию, чтобы не распускать сплетни, – объяснила певица.

Калашникова восхищается мужеством, с которым Корчевников справляется с трудностями. Экс-невеста Прохора Шаляпина надеется, что он сможет избавиться от всех проблем.

– В любом случае, Борис молодец, – говорит Анна. – Не сдается, борется с болезнью. И при этом много работает. Большинство людей бы опустили руки, но не он. Это очень крутое качество. Я желаю ему крепкого здоровья. Желаю справиться со всеми недугами и осложнениями.

Сама Анна регулярно бывает в храме, где заказывает телеведущему молебны о здравии. То же самое она призывает сделать всех: и зрителей, любящих Бориса Корчевникова, и звезд, многие из которых знают ведущего «Судьбы человека» лично, так как были героями его передачи.

Анна уверена: высшие силы не оставят Корчевникова в беде.

Ксения Островская