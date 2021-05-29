"Паше понравится": Куценко рассказал о необычном сюрпризе для Прилучного

Гоша Куценко, недавно отметивший 54-й день рождения, не сидит без дела. Он активно снимается в кино, участвует в антрепризах и даже занимается бизнесом. Как оказалось, Гоша занимается реставрацией старых машин. В его парке порядка 12 раритетных авто.

– Спать хочу безумно! – говорит артист, рассказывая о своем самочувствии. – Уже полтора месяца работаю в Питере. Там у меня ночные съемки: заканчиваются утром.

С годами вообще все больше и больше хочется спать и денег!

Артист уверяет: недостаток в финансовой сфере он ощущает регулярно. Оказывается, весь заработок спускает на близких.

– Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь, – говорит актер. – У меня так получается. Дети и друзья отбирают все! Я же люблю делать подарки! Вот мой музыкант у меня отобрал недавно навороченный «Запорожец».

Мало, кто знает, что в свободное время я делаю машины – восстанавливаю ретро-автомобили. Недавно сделал шикарный горбатый белый «Запорожец» с полной начинкой внутри. Полтора года делал и отдал музыканту. Бесплатно.

Сейчас артист трудится над подарком для Павла Прилучного. Правда, когда доведет дело до конца, не знает.

– Да, сейчас Прилучному делаю машину, – говорит актер. – Работаю в одиночку. Получается хорошо: советские машины для настоящих ребят. Паше понравится.