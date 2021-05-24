"Стану дедушкой!": Гоша Куценко ждет внуков от общей дочери с Порошиной

54-летний актер уверен, что станет идеальным дедом.

Гоша Куценко в последнее время редко появляется в Москве: актер снимается в новой картине в Санкт-Петербурге. Впрочем, несмотря на занятость, контакт с детьми он не теряет. Актер держит на руку на пульсе. Активно участвует в воспитании младших дочерей, а также следит за судьбой старшей – Полины, рожденной во время брака актера с актрисой Марией Порошиной.

Девушка уже несколько встречается с режиссером Яном Яновским. С ним она познакомилась в компании общих друзей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ️🕸Polina K.️🕸 (@pol__za)

– Конечно, я знаком с женихом Полины, – рассказал Гоша. – Он хороший парень, осетин.

– Я им не так давно задавал вопрос, планируют ли они сделать меня дедушкой. Я был в таком состоянии, что, к сожалению, не запомнил ответа. Но они же еще не поженились!

Полина пошла по стопам своих звездных родителей. Девушка играет в театре и кино, а также занята работой в собственной театральной студии. Ее она основала вместе со своим парнем.

Мария Порошина

– Я не против стать дедушкой, – говорит Гоша. – Мне уже пора. Я думаю, что буду идеальным дедушкой. Потому что я уже отрепетировал на своих детях – моим дочкам 4 и 7 лет.

– Вы кого больше хотите: внука или внучку? – поинтересовались мы у Гоши.

– Внучку. Я же по девочкам.