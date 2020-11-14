"Уйти нельзя остаться": Куценко мог бы сохранить брак с Порошиной, если бы увидел это раньше

В Москве прошла премьера короткометражного фильма «Уйти нельзя остаться» о проблеме потери интереса к своим любимым и разводов

Режиссер Александр Ковтунец продолжает работать над проектом «Быть». «Уйти нельзя остаться» – уже третья его короткометражка. Все они в итоге должны соединиться в формат полного метра. А пока Ковтунец устроил отдельную презентацию части, заставляющей поразмышлять о том, что толкает людей на разводы.

– Этот фильм будет актуален для каждого человека, ведь все мы хотим любви и внимания от второй половинки, – сказал на премьере режиссер. – Я вижу колоссальную проблему в том, что мы не хотим слышать нашего ближнего. Мы не помним друг друга такими, как мы когда-то полюбили. Но при этом хотим, чтобы он обращал на нас внимание. Поэтому мой новый фильм – это попытка сделать наши сердца немного мягче, добрее и отзывчивее.

кадр из фильма "Уйти нельзя остаться"

На премьеру пожаловали звездные гости: Гоша Куценко, Георгий Дронов, Андрей Чадов. Федор Добронравов, Иван Охлобыстин, Владимир Сычев, Ирина Медведева, Нонна Гришаева, Артем Ткаченко прислали видеоприветствия.

– Если бы я в далёком 96-м посмотрел этот фильм, что-то ёкнуло бы в голове, и мы бы с Машей Порошиной не разошлись, – признался после просмотра Гоша Куценко.

В конце октября Куценко был госпитализирован с коронавирусом, который был обнаружен у него, по его словам, уже во второй раз. Однако актер довольно быстро выписался из стационара: уже к 29 октября тесты Куценко на covid оказались отрицательными.