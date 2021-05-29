"Боялась, что выломают дверь!" Друзья вдовы Олега Яковлева объяснили, почему она переехала

Гражданская жена покойного экс-солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева выехала из его квартиры.

Александра Куцевол почти четыре года пыталась отстоять свое право на эту недвижимость, но недавно все же покинула жилье. О причинах резкого переезда вдовы артиста Sobesednik.ru рассказали ее друзья.

Напомним, что к удивлению многих, имени Александры Куцевол в завещании Олега Яковлева не оказалось. Недвижимость на Дербеневской набережной артист странным образом оставил некому актеру Роману Радову. Вдова «Иванушки» почти четыре года прожила в этой квартире, пытаясь доказать свое право на нее в суде. Как оказалось, надежда не покидает Александру и сейчас, а съехала она из места, где когда-то была счастлива с возлюбленным, только из-за того, что там ей стало невозможно находиться.

– Черные риэлторы все-таки выжили вдову Олега из квартиры. К ней постоянно приходили приставы, журналисты, – вздыхает друг Куцевол, Андрей Григорьев-Апполонов-младший. – Саша жила в страхе, что к ней придут в очередной раз и выломают дверь. Только поэтому она решила съехать.

На данном этапе квартира юридически принадлежит Роману Радову, поэтому Саша была вынуждена переехать на съёмную квартиру.

Некоторое время назад ходили слухи, что в московской квартире Яковлева вместе с Александрой проживают и ее родители, приехавшие из Нефтеюганска. Но, как оказалось, это неправда.

– Родители просто приезжали к Саше в гости, – говорит другой приятель вдовы Яковлева, Сергей Григорьев-Апполонов. – Кстати, в прессе также пишут, что она забрала с собой «чужие» вещи – одежду Олега, дорогие ставни из красного дерева и некоторые произведения искусства.