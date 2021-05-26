"Грудь совсем обвисла": Лолита показала фигуру в купальнике

57-летняя певица продемонстрировала свои пышные формы перед началом пляжного сезона.

Лолита Милявская, которая была и остается женщиной без комплексов, нашла в шкафу радужный купальник и не преминула его примерить, в шутливой форме объявив себя иконой ЛГБТ.

Артистка никогда не отличалась стройностью, но и не старалась, как другие звезды, скрыть свою склонность к полноте. Она совершенно не стесняется лишнего веса, что еще раз доказала, представ перед поклонниками в закрытом купальнике радужной расцветки, который обнаружила у себя в гардеробе при подготовке к пляжному сезону.

На видео, выложенном в Instagram, Лолита снимает свое отражение в зеркале на камеру мобильного телефона, кокетливо покачивая полными бедрами и не пряча соответствующую ее возрасту грудь.

Фото: Instagram

– Извините, но вам не идет. Ни этот купальник, ни новая прическа, – без критики не обходится ни один пост звезды.

– А вот молодец! – решил поддержать Лолиту другой комментатор. – Нет ничего лучше природной красоты, и не надо вам никаких подтяжек. Вы и так прекрасны!

– А грудь-то у Лолиты совсем обвисла, – подметила неизбежный в 57 лет недостаток подписчица певицы. – Под концертными платьями это не так явно, а здесь прямо режет глаз.

Но большинство зашедших на страницу Милявской все-таки не стали придираться к мелочам.

– Лола, прекратите нас развращать! – написали певице под видео в купальнике. – Мы и так плохо спим – кто от желания, кто от зависти...