"Он делает это лучше Моргенштерна": Новый хит Артура Пирожкова обошел интернет

Александр Ревва представил новую песню «Деньги». По традиции он выступил в образе Артура Пирожкова. Как зачастую бывает у него в этом образе, в видео к новой песне достаточно пафоса и богатства.

В основу ролика на этот раз вошла история Великого Гэтсби, который в клипе по понятным причинам звучит как Ревсби. Компанию Ревве в клипе составила звезда сериала «Универ» на ТНТ Настасья Самбурская.

На этот раз Пирожков читает много рэпа, что сразу же вызвало сравнение с Моргенштерном. При этом клип за короткий отрезок времени собрал уже более миллиона просмотров, и комментарии к нему практически все положительные.

Приводим самые интересные.

«Летом эта песня будет звучать на всех пляжах Краснодарского края!» – уверяет поклонник Пирожкова.

«Каким летом?! Она уже играет тут из всех утюгов!» – хит быстро ушел в народ.

«Поэтому я скорее хочу на море…» – буквально вздыхает девушка.

«У Артура Пирожкова, что не песня, то хит, а что не клип, то просто шедевр, целый фильм! Молодцы ребята! Всей группе и Александру – браво!» – новое творение явно пришлось человеку по душе.

«Мир настолько изменился, что рэп читает теперь и Артур Пирожков, – рассуждает фанат Ревы. – И то самое чувство, когда он делает это лучше Моргенштерна».

«Мне кажется, в тексте уж слишком много слова «деньги», – находит хоть какой-то минус в песне благодарный зритель.