Александр Ревва: Впервые занялся сексом в 20 лет!

Сценический образ 46-летнего Александра Реввы – яркий пример мужской сексуальности и уверенности в себе. С помощью спорта и другой работы над собой артист смог привести себя в такую форму, перед которой не может устоять ни одна женщина. Но мало кто знает, что в юности Ревва был скромным молодым человеком и поэтому невинности лишился в достаточно позднем возрасте. Об этом он сам рассказал Sobesednik.ru.

Вопросами на тему половых отношений между мужчиной и женщиной Александр Ревва начал интересоваться, еще будучи маленьким мальчиком.

– Я когда-то подошел к маме и спросил: «А что такое секс?» – вспоминает артист. – А она мне отвечает: «Подрастешь – узнаешь!» В итоге мне пришлось узнавать это от своих сверстников.

Несмотря на полученную в детстве информацию, будущий артист не сразу применил ее на практике. По сравнению со многими другими юношами Ревва стал полноценным мужчиной поздно.

– Я впервые занялся сексом в 20 лет, – признался нам Александр. – И я не шучу! Все удивляются этому факту, а это правда! Но всем своим друзьям конечно же я еще за несколько лет до потери девственности говорил, что со мной это уже произошло лет пять назад. Ведь мы всегда в таких вопросах что-то прибавляем или убавляем.

Стоит отметить, что на последующей жизни Реввы позднее познание женского тела никак не отразилось. Уже более 13 лет он женат на красавице по имени Анжелика. Пара воспитывает двоих дочерей – Алису и Амели.

Александр с женой

– Нет ничего плохого в том, что у меня все случилось достаточно поздно, – продолжает артист. – Ведь я сублимировал, копил силы. И более того, я всем советую сексуально не разбрасываться и не начинать жить половой жизнью с самого раннего возраста. Это как с алкоголем. Не зря же его запрещают употреблять до 21 года. Так же и в вопросе секса – надо подождать, сформироваться и повзрослеть.

Исходя из своего жизненного опыта, Александр считает, что о сексе детям должны рассказывать именно родители, а не улица.

– Не надо к сексу относиться как к чему-то запрещенному, опасному, – утверждает звезда. – Я думаю, что вы знаете, что мы все появились на свет с помощью секса. Уже во всем мире активно развивают детей, образовывают их с достаточно раннего возраста. И не нужно стесняться, пытаться как-то обмануть ребенка. Я считаю, что в сексуальном развитии ничего плохого нет! Ведь если подросток рано узнает, что такое секс, это не означает, что он сразу же побежит им заниматься. Считаю, что с ребенком нужно начинать говорить о сексе с 14 лет. Ведь в этом возрасте у подростков происходит половое созревание, организм начинает очень сильно меняться. Вот как раз в этом возрасте уже можно с ними на эту тему общаться. Я не хочу, чтобы о сексе мои дочери узнали от друзей или подруг.