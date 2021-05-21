"Заморачиваться не стоит": Роза Сябитова отказалась от секса для продления жизни

Филипп Киркоров недавно заявил, что главный залог его внешнего вида кроется в регулярной интимной жизни. Впрочем, поп-король добавил: каждый день сексом не занимается, так как в его возрасте это опасно для здоровья.

Роза Сябитова внешним видом поп-короля восхищалась всегда. Впрочем, Роза сомневается, что залог его внешнего вида кроется только в сексе. Сваха призналась: ей активность не нужна.

– Меня, как любимого нормально человека, вопрос молодости и красоты интересует и беспокоит, – говорит Сябитова. – После 50 лет хочешь – не хочешь, а возраст проявляется.

Я обращалась к гинекологу после операции (по удалению матки – авт.) и спрашивала: «Это миф или правда, что для здоровья нужен регулярный секс?» Меня интересовало, нужно ли проявлять активность в этом возрасте. Не с точки зрения создания семьи, а именно для здоровья. У врачей (а я консультировалась с именитыми специалистами) общего мнения на этот счет нет. У каждого из них своя точка зрения. Единственное, что все сошлись в одном: с определенного возраста заниматься сексом ради здоровья не нужно. То есть заморачиваться этой темой не стоит. Природа все знает. Меня это успокоило.