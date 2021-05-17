"Заткните Киркорова!" В сети высмеяли поведение певца на открытии Евровидения-2021

В YouTube был опубликован ролик с открытия песенного конкурса Евровидение-2021, который стартовал в голландском Роттердаме. Вышел на красную дорожку и Филипп Киркоров, который в этом году продюсирует участницу от Молдавии Наталью Гордиенко с песней Sugar.

И если Наталья с самого появления на дорожке начала диалог с ведущей, то Филипп Бедросович в это время снимал происходящее на видео, махал телефоном в камеру, но делал это как-то странно. Вскоре Гордиенко все же представила собеседнице продюсера, которого назвала «звездой Евровидения». И тут начался звездный час Киркорова!

– Мы столько лет принимаем участие в Евровидении с нашей «командой мечты». Впервые с Димой Биланом, затем с Ани Лорак, Сергеем Лазаревым, а теперь с Натальей Гордиенко. Я так счастлив быть здесь сегодня, – сказал Киркоров.

После этого продюсер обнял подопечную и назвал ее «бриллиантом».

Неудивительно, что после этого многие комментаторы в соцсетях пришли к выводу, что Киркоров вел себя как минимум странно, а то и вовсе – нелепо.

«У него такая женственная борода!» – сыронизировал первый.

«Боже, какой же он назойливый. Шуты гороховые… Фу, какая мерзость все это…» – отметил второй.

«Я удивлен, что все интервью не было посвящено Киркорову», – и вновь ирония от зрителя.

«Может кто-нибудь, пожалуйста, заткнуть Киркорова?» – просит москвичка.

«Да, уберите этого деда! 17-е место в 1995 году… Говорит, он из команды мечты?!» – смеется четвертый комментатор.

«Меня всегда удивляют зрители, приходящие на концерты этого звездного певца!» – завершил подколы уралец.

А некоторые зрители принялись шутить, что продюсер «держит Гордиенко в заложниках», и использовали для этого хештег #FreeNatalia.

«О Боже, Наталья! Филипп за твоей спиной! Беги», – писали певице.