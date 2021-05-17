В открытии "Евровидения" не смогли участвовать Польша, Исландия, Румыния, Мальта

Международный песенный конкурс «Евровидение» официально стартовал накануне, 16 мая, в Роттердаме. В церемонии открытия приняли участие 34 из 39 стран. Представители из Польши, Исландии, Румынии и Мальты не смогли присутствовать из-за COVID-19, передает агентство РИА Новости.

По традиции на торжественной церемонии открытия конкурса делегации стран-участников прошлись по ковровой дорожке, которая в этом году была окрашена в бирюзовый цвет. На мероприятии присутствовали исполнители из России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании.

Делегации из Польши и Исландии не смогли присутствовать из-за положительных тестов на COVID-19. Организаторам также пришлось отправить на самоизоляцию артистов из Румынии и Мальты, которые находились с ними в одном отеле. Делегация из Австралии и вовсе не смогла добраться до Нидерландов из-за особенностей поездок в условиях пандемии.

Российская участница Манижа, выступающая на конкурсе с песней Russian Woman, выбрала для выхода на дорожку красный шелковый комбинезон с расклешенными брюками, парчовую мантию с крупным узором и оранжевый кокошник необычной формы. «Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене "Евровидения"», — рассказала она журналистам.

Международный конкурс «Евровидение», отмененный в 2020 году из-за коронавируса, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.