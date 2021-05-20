В школе Гном Гномыча ученикам угрожали расстрелом

По сообщению телеграм-канала Mash, в школе «Перспектива» из подмосковной Власихи удалось перехватить тревожный сигнал. Некий Петя С., назвавшись в интернете «Артемом Власовым», разослал шестиклассникам сообщение о том, что 19 мая он придет и расстреляет их класс. Одна из учениц показала письмо родителям, после чего те обратились в полицию. После этого Петя С. было быстро вычислен.

Напомним, что «Перспектива» во Власихе это та самая школа, куда в сентябре прошлого года поступил Саша Плющенко – сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, которого в интернете называют Гном Гномычем.

В отличие от Казанской гимназии №175, здесь нет проблем с охраной. Школа, которая находится в элитном районе Подмосковья, выделяет на услуги по безопасности не менее 3 млн рублей.

В обязанности исполнителя контракта, кроме круглосуточного дежурства, входит наличие «собственной мобильной группы на автомобиле в составе не менее 3 частных охранников с огнестрельным оружием».

Также в здании школы установлено около 40 камер видеонаблюдения и ежедневно производится обход территории с целью выявления подозрительных предметов.

«Перспектива» находится в закрытом городе Власиха, где расположен штаб Ракетных войск стратегического назначения. Попасть туда можно только по специальному пропуску.

На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев отдал распоряжение проверить все подмосковные школы после нападения на гимназию в Казани. Как стало известно «Собеседнику», 20 мая масштабная проверка школ с участием сотрудников Росгвардии и Главного управления региональной безопасности проходит в Мытищах.