Полицейского, опубликовавшего допрос казанского стрелка, уволили из органов

Из отдела угрозыска ОП «Гвардейский» в Казани уволен сотрудник, который слил в Сеть видео с первого допроса казанского 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего шутинг в местной гимназии. об этом сообщает портал KazanFirst.

Полицейский по фамилии Шарафеев не согласовал с начальством публикацию ролика, записанного сразу после задержания. На нем Галявиев, привязанный к лавке, с голым торсом матерится и грубо излагает причины своего поступка.

Министр МВД Татарстана Артем Хохорин подписал указ об увольнении Шарафеева из-за поступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел.

Начальника отдела угрозыска Руслана Литфуллина на месяц лишили премии и понизили в должности.