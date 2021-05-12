Павел Дуров призвал не начинать "охоту на ведьм" из-за шутинга в Казани

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил, почему мониторинг всех публичных страниц со стороны правоохранителей не уберег бы общество от преступлений, подобных тому, что произошло 11 мая в казанской гимназии.

Дуров отмечает, что 19-летний Ильназ Галявиев сделал свой канал публичным за 20 минут до того, как напал на учреждение и убил девять человек.

«Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», — пишет Дуров на своем канале.

После трагедии ряд общественников, включая региональных омбудсменов и федерального уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, выступили с предложениями по новым ограничениям общественного пространства.

«Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно»

, — считает Дуров.

При этом бизнесмен отмечает, что неизбежность таких событий не делает их менее трагичными. «Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», — заключает владелец мессенджера.