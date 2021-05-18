"Папой называть не буду!": Максакова шокирована свадьбой 80-летней матери с Садальским

Новость о том, что 80-летняя Людмила Максакова собирается замуж, активно обсуждают в актерской среде. Третьим по счету мужем легендарной актрисы может стать Стас Садальский. Актер заявил, что Людмила Васильевна сама предложила ему руку и сердце. И Стас согласился.

Предстоящее бракосочетание с Людмилой Максаковой Садальский уже обсудил с ее дочерью Марией. Оперная дива была в шоке от такой новости. Стас был весьма настойчив.

– Вы меня согласны называть папой? – поинтересовался Садальский.

– Папа у меня один! – заявила оперная дива, дав понять, что об этом не может идти и речи.

Спросить у матери о грядущем торжестве Максакова не может. В последнее время с Людмилой Васильевной она не общается. В начале этого года Маша сделала попытку примирения и даже пришла к Максаковой-старшей на спектакль. Но теплой встречи не получилось. Людмила Васильевна даже не пригласила дочь на домашнее чаепитие.

Людмила Максакова // Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

– Я не верю, что мама собирается за вас замуж, – заявила Мария Садальскому. – Поэтому сдержанно реагирую.

Полное интервью с Марией Максаковой о свадьбе матери с Садальским читайте в ближайшее время на Sobesednik.ru