"Будет близко к пьедесталу": Звезда Евровидения рассказал о шансах Манижи

Певица Манижа готовится к выступлению в первом полуфинале Евровидения, который пройдет уже сегодняшним вечером. Артистка представит на суд зрителей песню «Русская женщина».

О шансах Манижи на конкурсе Sobesednik.ru рассказал певец Жан Милимеров, который в свое время представлял Россию на Евровидении в составе группы «Премьер-министр».

– Конечно, мне хочется сказать, что Манижа займет первое место, – говорит Жан. – Но мы же понимаем, что на Евровидении очень много хороших номеров. Я был на отборочном туре и видел выступление Манижи воочию. Могу сказать, что фишка в ее номере есть.

– Сейчас все построено на трендах. Раньше ты мог выйти, спеть, как в свое время «ABBA» или Селин Дион, и ждать результата. Сейчас этого мало: в номере должен быть хайп, актуальность, мини-спектакль.

У Манижи все это есть. На мой взгляд, в пятерке она должна быть. А того гляди и на пьедестал попадет. Хочется верить, что все сложится хорошо. Потому что Манижа сама по себе – заводная девчонка. У нее все должно получиться.

Жан считает: для Манижи сейчас важно справиться с волнением, потому что на Евровидении оно колоссальное.

Жан Милимеров // Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

– Евровидение – страшное дело, – продолжает Жан. – Мы все жутко волновались. Понимали, что выходим петь не за школу или колледж, а за страну. Коленки у нас дрожали.

К тому же вокруг всегда было много людей, каждый участник за сценой исполнял свою песню, репетировал… Все кричат, поют, а у тебя сердце выскакивает.

Было страшновато именно перед выходом. Но, когда мы оказались на сцене, все изменилось, и мы постарались сделать все максимально. Поэтому мне хочется пожелать Маниже, чтобы она меньше переживала. Выходила и всех разрывала!