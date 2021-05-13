"Проигрывать нужно уметь": Данко ответил Гордон на обвинения в нечестном суде

Шумиха вокруг певца Данко и его бывшей гражданской жены Натальи Устюменко все не утихает.

Недавно артист сообщил, что выиграл апелляцию у экс-возлюбленной и теперь с него снята обязанность выплаты миллиона рублей, которую ему присудили якобы из-за задолженности по алиментам за двоих дочерей. Но адвокат Натальи, Екатерина Гордон уверяет, что Данко провернул дело обманным путем.

За разъяснениями Sobesednik.ru вновь обратился к певцу.

– Данко пишет, что что-то выиграл… Сообщаю: ничего он не выигрывал у меня, – написала Гордон у себя в Instagram. – Мы по просьбе Наташи (мамы его детей) взыскали алименты в первой инстанции и закончили работу (я хотела оспаривать размер). Далее Данко сообщил стране, что будет платить 35 (тысяч рублей – Прим. Sobesednik.ru), и пообещал апелляцию не подавать. Вот выяснилось, что одной неделей, не уведомив Наталью, таки просудился. Один. Мы в России, такое бывает. Будем, конечно, жаловаться, оспаривать… Конечно, мы снова бесплатно поможем Наташе. Мы не бросаем своих.

А ещё от меня лично он получит иск за враньё... деньги, которые я взыщу – я передам его дочке, Агате на массажи... у деток с ДЦП постоянные мышечные спазмы и боль.

В предыдущих интервью Данко уже говорил, что не против забрать дочерей к себе и обеспечивать их всем необходимым, но Устюменко, по его словам, против этого. Артист также подчеркивает, что ежемесячные алименты на дочерей платит исправно, а апелляция касалась только некой задолженности по алиментам, которая, как он утверждает, накопиться у него просто не могла и была сфабрикована. В этот раз Александру Фадееву (настоящее имя певца) также есть, что ответить Екатерине Гордон.

– Проигрывать нужно уметь и, как раннее я уже говорил, детей нужно воспитывать правильно, – говорит Данко. – В жизни не все и не всегда происходит так, как нам бы этого хотелось.

По итогу вырастают дяденьки и особенно тетеньки, которые не могут взглянуть правде в глаза, а продолжают упорно топтать ножкой и канючить: «Да у меня Данко ничего не выигрывал, да мы вообще ничего не получали и не о чем не знали!!!»

По словам артиста, подать апелляцию, не уведомив при этом своих оппонентов, он бы просто не смог.

– Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы поверить в ахинею, что Московский городской суд принял на рассмотрение жалобу без надлежащего приложения (уведомить вторую сторону я обязан при подаче жалобы), – продолжает певец. – А уж Хорошевский районный суд, который вертелся как уж на сковородке, лишь бы отказать в принятии жалобы, что только не выдумывал, но до такого бреда не додумался.

На самом деле все просто: если кому-то лень дойти до почты или посмотреть на сайте суда информацию о ходе дела, то это не вина суда, а уж тем более не моя.

Также Данко подробно объяснил, как проходил процесс подачи апелляции.

– Идешь в суд один раз, во время второго визита, подаешь заявления на выдачу листа, получаешь сам лист через какое-то время, – поясняет артист. – Я шлю жалобу краткую, полную, уточнение, исправления, суд шлет повестки, извещения, определения, а ты все равно в упор ничего не видишь?! Вывод: надо зрение проверять! Потому что вы или брешете нагло, либо слепые. В общем, очередные бредни из серии «мы ничего не знали, мы ничего не видели!»