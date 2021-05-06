"Кинули на полмиллиона!": возлюбленная Данко подаст в суд на покупателей ее дома

Мария Силуянова потеряла 600 тысяч рублей. Как утверждает сама дизайнер и диджей, именно на эту сумму она купила стройматериалы, которые у нее наглым образом забрали. Подробностями она поделилась с Sobesednik.ru.

Александр Фадеев (настоящее имя Данко) и Мария Силуянова уже четветый год живут в Ялте. В прошлом году диджей купила на южном берегу Крыма роскошный дом. Для того, чтобы собрать нужную сумму на элитную недвижимость, Мария продала недвижимость в Москве – дом на участке 9 соток.

– Купила у меня этот дом женщина из Москвы по имени Маргарита, – говорит 33-летняя Мария. – Я пошла ей на уступки – сделала большую скидку, так как мне нужно было срочно осуществить сделку, чтобы успеть купить жилье в Крыму. Цена была смешная – 10 миллионов 300 тысяч рублей. До сих пор сердце болит, что отдала эту недвижимость за такую цену. Так как я живу в Ялте, я предупредила Маргариту и ее сына, что мне понадобится месяц, чтобы вывезти из проданного им дома все свои вещи. Они были с этим не согласны, так как им нужно было срочно въехать в дом. Но я все же с ними договорилась, что до какого-то момента оставлю там то, что я когда-то покупала для ремонта этого дома: дорогую плитку на две ванные, ламинат на 300 квадратных метров и джакузи. Общая стоимость всего этого составляет 600 тысяч рублей.

По словам Силуяновой, в конце декабря она собиралась забрать стройматериалы вместе с джакузи, воспользовавшись службами перевозки. Но помешали новогодние праздники.

– Они мне назначили перевозку 31 декабря, – продолжает возлюбленная Данко. – Но риелтор, через которого мы с Маргаритой осуществляли сделку, сказала мне, что Крылова попросила ее не беспокоить ни 31 декабря, ни первого января. Я не возражала, так как никуда и не торопилась. К тому же, вокруг дома были сугробы, действовали ковидные ограничения. Логично было, что пока не растает снег, вывозить что-то из дома бессмысленно.

Для того, чтобы облегчить ситуацию для всех сторон, Мария предлагала Маргарите и ее сыну купить у нее стройматериалы и джакузи.

– Я им обещала вновь сделать большую скидку, – говорит Силуянова. – Они сказали: «Ой, у нас нет денег, а ремонт мы даже не знаем, когда будем делать!» Месяц назад, когда уже были сняты все ковидные ограничения, я начала им звонить. Но они не брали трубку. Не помогла мне в этом вопросе и риелтор. Я подняла на уши своих бывших соседей. Одного из них попросила подойти к дому и узнать, что там вообще происходит. Сосед сказал Маргарите, что я хочу вывезти свои вещи. А она и говорит: «Какие вещи? Прошло уже четыре месяца. Поезд ушел!» Когда сосед мне это все передал, я ей пишу смс: «Маргарита, могу ли я забрать свои вещи?» А она мне отвечает: «Мария, все надо было забрать до подписания акта передачи!» То есть, она сделал вид, что договоренностей между нами никаких не было. Я просто в шоке! Такое ощущение, что после покупки дома, корона у этой женщины настолько взлетела, что она теперь решила мне хамить!

Как говорит Мария, она сделала еще несколько попыток мирно уладить вопрос, но новая хозяйка дома ни в какую не идет ей на встречу.

– Она бегает как маленькая девочка от меня, – вздыхает диджей. – Видимо, решила меня кинуть и забрать себе ламинат, плитку и джакузи. Но я это так не оставлю! Подаю на эту женщину в суд. Понятно, что ей наверняка уже какой-нибудь юрист объяснил, что по закону, если она купила дом, то ей достается все, что в нем находится. Но у меня же есть свидетели, переписки, подтверждающие наши договоренности, там также есть сообщения, где я предлагаю Маргарите с ее сыном купить у меня стройматериалы и джакузи.

Однако, несмотря ни на что, Силуянову не покидает надежда на то, что прочитав о себе в СМИ, Маргарита все же одумается и по-хорошему ей все отдаст.

Мария и Данко в Ялте // Фото из личного архива звезд

Данко: «Это просто грабеж!»

В сложившейся ситуации Данко горой стоит за свою возлюбленную. У артиста только недавно закончились судебные разбирательства с бывшей гражданской женой Натальей Устименко по поводу алиментов для двух их общих дочерей. Теперь певец будет помогать решить вопрос с плиткой и джакузи Марии.

– Конечно же, я Машу во всем поддерживаю, потому что все эти вещи цены не малой, красоты волшебной, – сказал нам 52-летний Александр Фадеев. – Их взяли и просто присвоили, как во времена раскулачивания. Я сам был свидетелем того, как Мария договаривалась с этой женщиной о том, что она вывезет свою гору ламината, плитку и джакузи. Никаких сроков не было установлено! Мы сейчас ведем бурную деятельность с юристами. Все говорят, что это просто грабеж. Наше дело правое и мы победим!