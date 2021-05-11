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[11:27]Каким требованиям сотрудников ДПС можно не подчиняться: разъяснения адвоката
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[09:37]ЦБ разрабатывает ускоренную процедуру возврата денег жертвам кибермошенников
[08:48]Три человека погибли при столкновении на МКАД микроавтобуса и уборочной машины
[08:30]Летнее тепло, которое ожидают на этой неделе в Москве, дойдет до Западной Сибири

10 мая, понедельник

[18:36]Путин после двух прививок решил сыграть в хоккей и забил две шайбы в Сочи
[18:09]Турчак: 500 тысяч человек с паспортами РФ проголосуют на выборах в Госдуму на Донбассе
[17:53]В Томске художников выселяют из заброшенной котельной, где они организовали галерею
[17:16]В Перми арестовали мужчину, останки жены которого нашли у железнодорожных путей
[15:47]В Совфеде назвали абсурдом попытки Чехии взыскать 47 млн долларов с России
[15:24]Идущий в депутаты Валерий Соловей опроверг слухи о поддержке со стороны Кириенко
[15:04]Омский министр, заплутавший в лесу, нашел там вагончик с буржуйкой, чайником и лапшой
[14:09]Приморский депутат, обвинявший губернатора в даче взятки, попал в психдиспансер
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[11:00]70% случаев кражи средств с банковских счетов происходят через интернет и телефон
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09 мая, воскресенье

[20:00]В Москве пройдет перепись соловьев
[18:41]Манижа представит на сцене Евровидения женщин рабочего класса
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[16:54]Глава омского Минздрава пропал. Он был связан с ситуацией с госпитализацией Навального
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08 мая, суббота

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[17:09]В Петербурге задержали мужчину, напавшего на школьницу с ножом
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"Дети – бизнес для моей бывшей": Данко отказался платить миллион матери своих детей

Шоу-бизнес
10:34, 11 мая 2021

"Дети – бизнес для моей бывшей": Данко отказался платить миллион матери своих детей
Global Look Press
Global Look Press

Не так давно певец Данко сообщил, что выиграл апелляцию у своей бывшей гражданской жены Натальи Устюменко. Экс-возлюбленная певца с помощью адвоката Екатерины Гордон требовала от артиста миллион рублей на содержание их двух дочерей. Но Александр Фадеев (настоящее имя Данко), по его словам, смог избежать этой выплаты, после чего на него обрушилась яростная критика в Интернете. О своем отношении к ситуации певец рассказал нашему журналисту.

Данко и Наталья расстались несколько лет назад. Сейчас певец проживает в Ялте с новой возлюбленной Марией Силуяновой. А Устюменко в Москве растит двоих дочерей – 17-летнюю Софью и 7-летнюю Агату, страдающую ДЦП. В прошлом году Наталье через суд удалось добиться от певца ежемесячных алиментов на дочерей в размере 35 тысяч рублей. Но помимо этого, как утверждает Данко, Устюменко хотела еще отсудить у него около миллиона рублей. Певец это посчитал несправедливым.

– Эту сумму хотели мне присудить за то, что я якобы много лет не платил алименты,  – поясняет 52-летний артист. – Я согласен с тем, что если мать воспитывает ребенка, то отец должен участвовать материально. Но старшая дочь Соня много лет жила со мной в отдельной квартире, Наталья даже не знала, где она учится. Вы можете сходить в Московское государственное хореографическое училище имени Л.М. Лавровского и поговорить с педагогами. Они ни разу не видели мать Софьи. Я каждый день возил туда дочь, ходил на родительские собрания. Я был мать!

– А перед судом Наташа коварно забрала Соню, начала ее настраивать против меня, против бабушки. Сейчас дочь даже не поздравляет меня с днем рождения, не берет никакие трубки. А задолженность в миллион рублей была сфабрикована.

Суд сначала встал на сторону матери детей артиста. По словам Данко, были арестованы его банковские счета, судебные приставы приходили к нему домой. Но он подал апелляцию, которую ему удалось выиграть. Певец говорит, что ежемесячные алименты он платит исправно, а вот миллион с него требовать уже никто не в праве. Но как только этой информацией Данко поделился на своей страничке в соцсети, интернет-пользователи обрушились на него с критикой, обвиняя в том, что он якобы отказывается помогать своим детям.

– Мне все тычут: «Забери детей!» – продолжает Александр. – Я готов их забрать. Но кто мне их отдаст? Дети для Натальи – супер-бизнес. Папа платит алименты, государство выплачивает льготы, а лечение таких детей, как Агата, осуществляется бесплатно. Очевидный медицинский факт, что ребенок не подлежит исцелению. Она стабилизировалась в своем состоянии и требует специального ухода.

– В самые сложные, адские года, когда с Агатой были проблемы, я был с ней и все взял на свои плечи. Сейчас цифровой век, по счетам можно отследить, что я помогал своим детям. Они и сейчас ходят с последними айфонами, что очень дорого.

При этом их мать не работает, а живет на алименты и помощь государства. А Екатерина Гордон, которая ей помогает, я считаю, просто хайпится на известных людях.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #новости шоу-бизнеса #новости звезд #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

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