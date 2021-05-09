"Какой-то гадина хочет разделить имущество": Шура врезал мужу Любы Успенской

Скандал между Любовью Успенской и ее супругом Александром Плаксиным продолжает набирать обороты. Напомним, что мужчина настаивает на разделе имущества. Плаксин требует ровно половину от всего, чем владеет звездная супруга.

При этом отдавать часть квартиры в США, за которую певица платила ипотеку в течение двадцати лет, отдавать не намерен. Как выяснилось, жилье в Америке Любе никогда не принадлежало – Плаксин еще двадцать лет назад переписал его на себя.

Из-за конфликта с мужем у Успенской начались проблемы со здоровьем. Пока «королева шансона» приходит в себя, ее активно поддерживают звездные друзья. На стороне Любы и певец Шура, который был в ужасе из-за последних новостей.

– Я в шоке! – говорит Шура. – Я знаю Любу 25 лет. Она – моя подруга. Женщина, которая сделала себя сама.

И какой-то там гадина, с которым она рассталась и который живет за рубежом, хочет разделить имущество…

Певец заявляет, что готов подставить Успенской в трудную минуту свое плечо. По словам Шуры, Любовь Залмановна всегда может к нему обратиться.

– Мой дорогой, учти, – обращается певец к мужу Успенской.

– В России нас очень много – тех, кто любит Любу. И мы дадим тебе просраться!

Любка, я тебя люблю. Мы с тобой!