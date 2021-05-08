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"Не спала четыре ночи": Тодоренко раскрыла информацию о состоянии госпитализированного Топалова

Шоу-бизнес
18:24, 08 мая 2021

"Не спала четыре ночи": Тодоренко раскрыла информацию о состоянии госпитализированного Топалова
Фото: Instagram Регины Тодоренко
Фото: Instagram Регины Тодоренко

Несколько дней тому назад известный российский певец Влад Топалов дал своим поклонникам массу поводов для переживаний. Артист внезапно почувствовал себя плохо, причем его состояние было настолько тяжелым, что потребовалась госпитализация.

Позднее стало известно, что вместе с Топаловым в больничной палате оказалась и его супруга – телеведущая Регина Тодоренко, которая решила разместиться поближе к нему, чтобы оказывать поддержку в нелегкий период.

Сам 35-летний исполнитель пока не раскрывает подробностей о своем состоянии, более того, Топалов даже решил не озвучивать фанатам причину, по которой оказался на больничной койке. В то же время он признается, что на данный момент чувствует себя значительно лучше и уже начал восстанавливаться. В общем, поклонникам пока известно лишь о том, что у артиста выдались непростые дни – никакой другой информации им все еще недоступно.

Впрочем, позднее на связь вышла супруга звездного пациента, которая опубликовала в социальной сети несколько снимков из больничной палаты и рассказала о том, как приходится проводить время в медицинском учреждении.

Как выяснилось, знаменитость расположилась прямо на соседней койке возле своего избранника, а после вообще решилась перебраться к нему в кровать.

«Я на фото выгляжу плохо, поскольку не спала четыре ночи, нервничала. Сначала разрешали только рядом на раскладушке прилечь, чтобы дежурить», – пишет Тодоренко.

«Но потом я обнаглела, перекочевала в койку к мужу и впервые за пять последних дней увидела его улыбку».

Вышел на связь с обеспокоенными поклонниками и Влад. Он поблагодарил их за любовь и поддержку, подчеркнув, что получил немало приятных слов даже от тех, от кого их совсем не ожидал. Артист также показал короткое видео с кадрами из своей палаты, которую сам он называет своим временным жилищем. Поклонники же в комментариях желают ему скорейшего выздоровления, а всей семье Топалова – здоровья и благополучия.

 

Теги: #Знаменитости #Тодоренко #Топалов

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото: Instagram Регины Тодоренко

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