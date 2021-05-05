"Болезнь неизлечимая": телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о том, что попала в больницу. Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

«Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — написала телеведущая в опубликованной истории из больницы.

О причинах обращения за помощью она не сообщила. Позже телеведущая опубликовала фотографию с подписью «Все будет хорошо».

Ранее телеведущая записала ролик из медицинского кабинета, в котором рассказала, что у нее диагностировали витилиго. Об этом рассказала Лента.ру.

«Болезнь неизлечимая, но я стараюсь ее лечить», — сказала 30 летняя знаменитость и показала подписчикам, как врач делает ей уколы.

В декабре 2020 года ее госпитализировали на Бали, после того, как во время занятия серфингом с инструктором она неудачно упала и получила травму. Ведущая уточнила, что порезала ногу во время занятий, «придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла», — добавила Тодоренко.