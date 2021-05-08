Катя Лель расспросила Дэвида Айка про рептилий, которые правят миром

Певица Катя Лель, известная своей любовью к инопланетянам, вышла в прямой эфир с самым известным конспирологом в мире Дэвидом Айком. Исполнительница хита «Муси-Пуси» и ранее намекала, что верит в существование рептилоидов, которые пытаются захватить нашу планету, но теперь решила разузнать, что к чему, у автора этой скандальной теории.

69-летний конспиролог не стал играть в загадочность и сразу признался: он не считает себя представителем человеческой цивилизации. Да и вообще, среди нас полно существ, которые наполовину люди, наполовину рептилии, особенно много их среди монарших особ и знаменитостей.

Затем Айк рассказал, что некая тайная секта скрывает от человечества истинное устройство мира, чтобы манипулировать им. Дэвид пространно пояснил, что владеет сакральными знаниями и заверил, что душа бессмертна, а человек – это не просто тело, а связанное с Космосом сознание.

Фото: стоп-кадр YouTube

Как именно устроена наша реальность, кто ее создал и как нужно правильно бороться со злом, Айк решил не рассказывать, как не стал он отвечать и на робкий вопрос Лель, кто из инопланетных сил его «курирует».

Интервью со скандальным автором «теории рептилоидов» уже посмотрело почти 100 тысяч человек. И первой, кто пришел в восторг от этой странной беседы, оказалась еще одна любительница всего тайного Катя Гордон.

Дэвид Айк – бывший спортивный комментатор, который с 90-х годов стал проповедником «рептильного заговора». Тема оказалось настолько востребована, что Айк написал несколько книг о том, как инопланетные рептилии управляют миром с помощью Луны и Сатурна и стал выступать с лекциями.

Фото: Martyn Wheatley (Parsons Media) / Global Look Press

Теперь по его пути, судя по всему, решила пойти наша Катя Лель: после увлечения конспирологией аудитория ее Инстаграм утроилась и уже составляет 2 миллиона человек.

Катя, напомним, считает себя избранной, периодически общается с гуманоидами и уверена, что время рептилоидов на Земле уже сочтено. Что ж, все интереснее, чем петь «Муси-Пуси».