"Они снова здесь!": Катя Лель сняла НЛО на видео

46-летняя певица, давно не радовавшая публику яркими хитами, нашла себя в новом амплуа – теперь Катя в прямом смысле «специалист по тарелочкам». Катя Лель убеждена, что периодически к ней прилетают представители внеземного разума, и она может мысленно с ними общаться. Инопланетяне, по словам Лель, вовсе не злые и находятся на Земле, чтобы охранять человечество.

Как утверждает звезда, впервые она побывала на корабле пришельцев в 16-летнем возрасте, с тех пор ее межгалактический друзья прилетают регулярно.

Недавно певице снова посчастливилось увидеть НЛО прямо с балкона. По крайней мере, сама она не сомневалась, что светящийся в небе шар – это летающая тарелка с гуманоидами внутри. Это событие навело Катю на мысли о том, что космические врата открылись и темные силы покидают наш мир.

– Космические врата, гармония Божественного и земного, – многозначительно поведала певица в своем посте. – Ничто не остановит того, что должно будет произойти! Это замысел Создателя! Тьма определённо покидает эту планету! Свет выиграл! Настроимся на свет своего сердца и излучаем свет в окружающее пространство.

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Читатели блога Лель предположили, что светящееся пятно могло быть обычным дроном, и посоветовали ей быть осторожной, а то того и гляди снова заберут на корабль. И кто потом споет нам знаменитое «Муси-Пуси»?