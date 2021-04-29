"Боль страшная": Сафронова на съемках "Брата-3" укусила лошадь

Съемки продолжения культовой картины «Брат» стартовали в Тамбове.

Sobesednik.ru уже сообщал, что одну из ролей в картине сыграет сын Никаса Сафронова Дмитрий. Для него старт съемочного процесса оказался весьма болезненным.

– Я страдаю от недосыпа, – признается Дмитрий. – Я человек ночной, а съемки начинаются очень рано: в 4 часа утра. Поэтому мне приходится подстраиваться под график. Это очень непросто. Первые дни спал буквально по одному-два часа в сутки, после чего шел в кадр.

Съемочная сцена у Сафронова длится двенадцать часов. В перерывах между дублями Дмитрий старается отвлекаться. В один из дней, например, решил прогуляться по парку, в котором проходили съемки.

– Я увидел карету с живым конем, – рассказывает Дмитрий. – И решил его покормить. Неожиданно конь укусил меня за руку. Боль была страшная. Не пойму до сих пор, кто кого в тот момент больше испугался: я его или он меня. В какой-то момент смог вырвать руку и свалился на землю.

– А конь встал на дыбы. В голове пронеслись страшные мысли. Думал, что конь меня вообще затопчет. К счастью, хозяин кареты его остановил.

Сафронов обратился за помощью к медикам. Те обработали укус и предложили ему сделать курс прививок от бешенства. Впрочем, Дмитрий отказался. Хозяин коня уверил, что его животное полностью здорово.

– К счастью, этот инцидент на ход съемочного процесса не повлиял, – рассказывает Дмитрий. – Все идет по графику. Режиссер мной доволен. Хотя для меня этот первый опыт работы в кино. Ради роли в «Брат-3» я похудел, поднакачался, взял несколько уроков актерского мастерства. Надеюсь, укус от лошади тоже скоро пройдет. Пока боль чувствуется, но в кадре я не подаю вида.