"Узнать невозможно": сын Сафронова резко похудел ради съемок в "Брате-3"

Наследник художника ходит в спортзал и учится обращаться с пистолетом.

В Москве идет подготовка к съемкам фильма «Брат-3». Уже известно, что одну из ролей в картине сыграет сын художника Никаса Сафронова Дмитрий. Ради участия в съемках парень переехал из Литвы, где он проживает, в Москву.

– Съемки будут серьезными, – говорит Дмитрий. – Мы уже получили от Министерства культуры удостоверение национального фильма. «Брат-3» будет состоять из нескольких новелл, объединенных в одну историю. Речь идет о приключениях преступной группировки молодых парней, одного из которых сыграю я.

Сейчас Дмитрий активно готовится к съемкам и приводит себя в форму. Он уже записался в тренажерный зал и активно занимается на тренажерах.

– Мне нужно быть не качком, а парнем спортивного телосложения, – продолжает Дмитрий. – В связи с карантином, переездами и командировками я несколько себя запустил. Но ничего: скоро мое тело придет в норму. Результаты уже радуют: скинул семь килограммов. Самое главное для меня сейчас – вспомнить все навыки, которые я получил во время учебы в театральном училище. Режиссер фильма Валерий Переверзев говорит, что мне нужно больше работать над крупным планом: своими эмоциями, взглядом.

Занимается сын Сафронова и с тренером по стрельбе.

– Роль у меня – знаковая, она влияет на ход событий всего фильма, – делится Дмитрий. – Я буду авторитетом. На съемках мне предстоит пользоваться пистолетом. Так что я теперь еще хожу в тир. Взял себе профессионального инструктора, который меня учит тому, как правильно обращаться с оружием.

Знаменитый отец о том, что сын будет сниматься в продолжении культового фильма, уже знает. Напомним, что Дмитрий стал известным после того, как вскрылись его теплые отношения с Анастасией Волочковой. Поговаривали, что у них грядет свадьба. Никас против отношений сына с балериной ничего не имел.