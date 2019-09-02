Роли в фильме "Брат-3" выставлены на продажу

На официальном промо-сайте фильма «Брат-3» появился прайс на роли, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В том числе на продажу выставлена главная роль, которую оценивают в 5 миллионов рублей. Роли второго плана продают за 2,5 миллиона рублей, а эпизодическую роль можно приобрести за 500 тысяч рублей.

Продюсер фильма Вадим Горжанкин утверждает, что одна роль уже продана. Но он отмечает, что просто так выкупить место в картине невозможно, претендент должен обладать талантом.

Премьера фильма «Брат-3» запланирована на 1 марта 2020 года. Режиссером картины стал шоумен Стас Барецкий.