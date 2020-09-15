"Денег не дам!": Никас Сафронов отказался помочь сыну оплатить ремонт бассейна

У сына художника нет собственных средств, чтобы возместить ущерб турецкому отелю.

Как сообщал Sobesednik.ru, сына художника Луку Затравкина не выпускают из турецкого отеля, пока он не возместит ущерб за сломанный им детский бассейн. Напомним, что музыкант, находясь на отдыхе, решил с разбега прыгнуть в бассейн, но неверно оценил глубину. Результатом стали частичное разрушение сооружения и, главное, многочисленные травмы ног и рук мужчины.

Никас Сафронов рассказал нам, что Лука попросил его о финансовой помощи.

– Попросил одолжить ему денег, – поясняет Никас. – Но в помощи я ему отказал.

Сафронов не скрывает причин такого решения: он уже давно требует, чтобы Лука похудел. Но на слова звездного отца музыкант не реагирует, продолжая активно поправляться. Сейчас сын художника весит около 250 килограммов.

– Если он живет своей жизнью и не прислушивается к моим просьбам, я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом, – говорит Никас. – Достаточно того, что из-за него страдает мой имидж. Я надеюсь, что хотя бы после этой истории он поймет, что нужно начинать худеть.