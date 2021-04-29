"Не смейте трогать Зайца!": Валерия рассказала об ультиматуме на "Маске"

Певица Валерия – одна из самых ярких членов жюри шоу «Маска».

Во время съемок звезде приходится непросто. Ведь угадать, кто скрывается под той или иной маской, очень сложно. А впереди финал, где все участники покажут свои лица.

– Мне трудно сказать, кто победит, – говорит Валерия.

– Все, кто остался в финале, – нереальные артисты, просто сумасшедшие. И они настолько все разные, что их даже нельзя сравнивать. Вот прикол этого шоу.

Артистка признается, что у нее есть версии, кто из ее коллег скрывается под оставшимися масками. Впрочем, любимчиков у нее нет. А вот у публики они имеются. И зрители даже ставят звезде ультиматумы.

– Заяц, Змея, Лама, Крокодил, – перечисляет звезда оставшихся участников. – Они все такие разные!

– Единственное, могу сказать, что Заяц – представитель юмористического жанра. Он не вокалист абсолютно точно.

Но он настолько харизматичен, что за него активно голосуют зрители. Я часто получаю сообщения в социальных сетях на эту тему. Мне пишут: «Не смейте трогать зайца!», «Зайцу жизнь в финале!». Но как оно сложится, никто не знает. Вот реально!

Напомним, что не так давно в сети появился список звезд, которые скрываются под разными масками. Кто слил в интернет информацию, так и осталось загадкой. Впрочем, организаторы уверяют, что неточности в обнародованном списке имеются.