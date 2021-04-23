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"Никого не обидим": жёны Грачевского поделили его многомиллионное наследство

Шоу-бизнес
14:41, 23 апреля 2021

"Никого не обидим": жёны Грачевского поделили его многомиллионное наследство
Global Look Press
Global Look Press

Бывшая жена Бориса Грачевского Анна вместе с Кириллом Палиновым стали ведущими премии «Золотой хит» телеканал Music Box Gold, прошедшей вчера с размахом в Москве.

На сцене Анна веселилась и шутила, а на красной дорожке вспоминала о своем бывшем супруге – покойном режиссере Борисе Грачевском. Как оказалось, сейчас Анна смогла найти общий язык с вдовой режиссера Екатериной Белоцерковской.

– У нас дети маленькие: им расти вместе, – рассказала Анна. – Они же – брат и сестра по папе. Мне очень приятно, что мы с Катей нашли форму общения. Регулярно списываемся, интересуемся, как дела друг у друга. Мы были приглашены на день рождения Фили (младшего сына режиссера. – Авт). Но не смогли прийти, потому что Василиса заболела. Моя дочь пока не виделась с Катей, но планируем в самое ближайшее время встретиться.

– Я очень рада, что мы общаемся. Нам это необходимо двоим в этой сложной ситуации. Кате тяжело до сих пор: слишком мало времени прошло, чтобы она как-то реабилитировалась. Хотя мне кажется, что в этой ситуации и время не помощник.

После себя Грачевский оставил неплохое состояние. Предполагалось, что война за наследство режиссера будет нешуточной. Но Анна уверяет, что никаких битв не планируется.

Она считает, что ее дочь Василису, которую она родила в браке с Борисом, не обделят.

– Мы все разберемся, – заявляет Анна. – Никто никого не обидит. Все будет в порядке!

Теги: #Грачевский #Знаменитости #Шоу-бизнес #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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