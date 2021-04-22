"Все хорошо!": Юлиан рассказал о свадьбе с Ангелиной Вовк

Новость об отношениях Ангелины Вовк с Юлианом произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Теледива и певец теперь не скрывают своих отношений. На днях корреспонденты Sobesednik.ru лично наблюдали за тем, как Юлиан расцеловывает легендарную телеведущую.

В беседе с нашими журналистами Ангелина Михайловна призналась, что Юлиан ей нравился давно. Но раньше она не обращала на него внимания, так как была занята работой. А теперь в их отношениях – полная идиллия.

Фото: Дмитрий Ильинский

Вовк не исключает, что вскоре выйдет за певца замуж.

– А почему нет? Я не такая старая, он – не такой молодой! – заявила нам Ангелина Михайловна.

Сам Юлиан об отношениях с Ангелиной Вовк предпочитает не распространяться. Но заявляет: с легендарной телеведущей ему комфортно.

– Не надо бежать вперед паровоза, – заявляет певец. – Я вообще не хочу впредь афишировать свои личные отношения. Так лучше!

– Печальный опыт с Анастасией заставил меня пересмотреть свое отношение к публичным союзам. До Анастасии я никому не рассказывал о своей личной жизни, и у меня, поверьте, все было хорошо. Так будет и впредь.

Потому как счастье любит тишину. Теперь я в этом убедился абсолютно точно.

Фото: Global Look Press

– Вы счастливы с Ангелиной Михайловной?

– У меня все хорошо.

Напомним: совсем недавно Юлиан признавался нам, что до сих пор не может отойти от развода с Анастасией. Артист уверял: для него расставание с певицей – глубокая незаживающая рана. Юлиан признавался, что пока не вступает в близкие отношения с другими женщинами. И вот теперь стало ясно: Ангелина Вовк смогла-таки растопить сердце артиста!