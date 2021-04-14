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300 тысяч для Леры: Разин назвал ложью новость о проигранном Кудрявцевой суде

Шоу-бизнес
16:35, 14 апреля 2021

300 тысяч для Леры: Разин назвал ложью новость о проигранном Кудрявцевой суде
Global Look Press
Global Look Press

Юрист и певица Катя Гордон поделилась радостной новостью: вчера она помогла своей подруге Лере Кудрявцевой отстоять честь и достоинство, отсудив у продюсера Андрея Разина 300 тысяч рублей. «Пришлось выиграть у этого вруниши», – написала она. 

Напомним, несколько месяцев назад Андрей Разин разместил в своем блоге пост с критикой в адрес Кудрявцевой. Также он дал интервью, в котором рассказал неприятные вещи о Лере и даже оскорбил ее. 

Телеведущая тогда заявила, что ее терпение лопнуло и прощать несносные выходки скандалиста Разина она больше не станет. 

И вот результат: «Вчера Тверской районный суд удовлетворил Иск Леры Кудрявцевой. Негативные сведения о Лере Кудрявцевой, распространённые в интервью с продюсером «Ласковый май», признаны не соответствующими действительности».

Кудрявцева, на которую в последние дни навалилось множество неприятностей, отблагодарила Гордон теплыми словами: «Бро! Спасибо тебе, моя дорогая! Спасибо твоей компании! Ты всегда за правду и справедливость, боец, подруга, офигенный юрист и просто умница! Люблю тебя всем своим братским сердцем».

Однако реакция Андрея Разина оказалось неожиданной. Тот в своем посте сообщил, что понятия не имеет, о чем речь, и заявил своей оппонентке, что праздновать победу пока рано. «Как всегда наврала», – прокомментировал он слова Леры Кудрявцевой о выигрыше в суде. Также Разин пообещал отомстить Гордон, которая собирается баллотироваться в депутаты: «За мной не заржавеет!»

– С огромным удивлением узнал, что вчера состоялся какой-то суд и якобы я проиграл процесс. В первый раз слышу об этом. Никто никаких повесток мне не присылал, никто не предупреждал. Втихаря все это вынесли. Уверен, что это решение будет отменено, так как все решения, вынесенные без моего участия, отменяются судом вышестоящей инстанции.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Катя Гордон #новости шоу-бизнеса #Андрей Разин #новости звезд #Кудрявцева #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

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