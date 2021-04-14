300 тысяч для Леры: Разин назвал ложью новость о проигранном Кудрявцевой суде

Юрист и певица Катя Гордон поделилась радостной новостью: вчера она помогла своей подруге Лере Кудрявцевой отстоять честь и достоинство, отсудив у продюсера Андрея Разина 300 тысяч рублей. «Пришлось выиграть у этого вруниши», – написала она.

Напомним, несколько месяцев назад Андрей Разин разместил в своем блоге пост с критикой в адрес Кудрявцевой. Также он дал интервью, в котором рассказал неприятные вещи о Лере и даже оскорбил ее.

Телеведущая тогда заявила, что ее терпение лопнуло и прощать несносные выходки скандалиста Разина она больше не станет.

И вот результат: «Вчера Тверской районный суд удовлетворил Иск Леры Кудрявцевой. Негативные сведения о Лере Кудрявцевой, распространённые в интервью с продюсером «Ласковый май», признаны не соответствующими действительности».

Кудрявцева, на которую в последние дни навалилось множество неприятностей, отблагодарила Гордон теплыми словами: «Бро! Спасибо тебе, моя дорогая! Спасибо твоей компании! Ты всегда за правду и справедливость, боец, подруга, офигенный юрист и просто умница! Люблю тебя всем своим братским сердцем».

Однако реакция Андрея Разина оказалось неожиданной. Тот в своем посте сообщил, что понятия не имеет, о чем речь, и заявил своей оппонентке, что праздновать победу пока рано. «Как всегда наврала», – прокомментировал он слова Леры Кудрявцевой о выигрыше в суде. Также Разин пообещал отомстить Гордон, которая собирается баллотироваться в депутаты: «За мной не заржавеет!»