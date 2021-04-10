Актер Мишуков рассказал, за что от него отписываются поклонники сериала "Содержанки"

Фотохудожник и актер «Содержанок» Владимир Мишуков перед публикацией провокационного проекта, где он представлен в женских образах, сперва поинтересовался у своих старших детей, стоит ли ему это делать. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Речь идет о проекте «BIPOLARGROTESQUE», который был представлен на сайте журнала «Сноб» летом минувшего года. Там актер снят в образах, сочетающих в себе театрализованные типажи мужчин и женщин, будь то сексуализированный наряд, платье, беременность, белье, запачканное кровью от менструации, или автомат, выраженный шрам, сигарета.

При этом актер посетовал на то, что фотографии продолжают публиковать сторонние сайты без сопроводительного текста, который неразрывно связан с концепцией фотосъемки. «Я все равно читаю все это. Там, конечно, реакция очень неделикатная в основном», — говорит Мишуков.

Владимир признался, что трое его старших детей отреагировали по-разному, но все – с приятием: «После реакции моих детей, мне не страшны никакие рвотные смайлики и высказывания некоторых дам по поводу того, каким должен быть настоящий мужчина. Мне нравится. Высказывание удалось».

При этом Мишуков настоял, чтобы проект был опубликован на сайте журнала в следующие дни после того, как он увидел нашумевший ролик РИА ФАН в поддержку поправок к Конституции РФ, где пара геев усыновляет мальчика.

Актер отмечает, что после эксперимента от него в том чилсе отписались многие поклонники сериала «Содержанки». В нем Мишуков исполнял роль гипермаскулинного мачо, что никак не вязалось с опубликованным фотосетом.