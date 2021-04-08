"Я бедная церковная мышь": Собчак жестко ответила на обвинения в нищете

Удивительная способность Ксении Собчак жить в режиме «от одного скандала до другого» не может не поражать. Не успела утихнуть буря, развернувшаяся вокруг ее интервью со скопинским маньяком, закончиться публичная перепалка с Никитой Михалковым и ссора с Ольгой Бузовой, как Ксения Анатольевна вновь угодила в неприятную историю. Телеведущую публично обвинили в нищете и ей теперь приходится оправдываться.

Одно известное интернет-издание выпустило статью под заголовком «Собчак заподозрили в нищете», в которой упоминалось, что в погоне за заработками, она соглашается на любую рекламу, чтобы достроить недавно купленный дом на Рублевке.

Ксения не замедлила жестко отреагировать на публикацию в своем Телеграм-канале, назвав издание курочкой и заявив, что готова опубликовать номер своего Яндекс-кошелька для сбора средств.

«Наконец-то хоть кто-то понял, что на самом деле я бедная церковная мышь, прокутившая родительское наследство и арендующая хрустальные гриндерсы, чтобы пустить всем бриллиантовую пыль в глаза.

Наконец-то – ну наконец-то! – все перестанут считать, что я женская версия Абрамовича, бросаю в стену рябчиков, скупаю души маньяков охапками и чахну над сундуками со златом в погребе (между заготовками с огурцами и лечо)», пишет Ксения.

Ксения с иронией заметила, что никто не может поверить в версию о том, что она много и тяжело работает, из-за этого и появляются слухи о готовности браться за любую работу.