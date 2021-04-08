"Папа хамил, бабушка била": дочь Даны Борисовой рассказала о конфликте с отцом

Дочка Даны Борисовой в очередной раз откровенно рассказала о проблемах с отцом. По словам девочки, у них постоянно случались конфликты, но на ее просьбы о посещении психолога отец всегда отвечал отказом. «К психологу ходят психи», – всерьез отвечал он.

– Папа мне нахамил, с бабушкой и дедушкой не общаюсь полгода из-за того, что они меня побили, не извинились, и мы с мамой пошли на программу, – рассказала Полина. – Я нигде не наврала, просто рассказала об этой ситуации, наоборот даже защищала папу.

Раньше я чувствовала себя виноватой, а сейчас не вижу в этом ничего плохого.

Дана Борисова рассказала, что отец Полины платит ей всего 15 000 рублей в месяц, что не покрывает всех расходов на ребенка. Одни только брекеты для девочки обошлись почти в 100 000 рублей.

Бывшая телеведущая без стеснения призналась, что почти все услуги для себя она получает по бартеру – за рекламу, но за дочь ей приходится платить.

Чтобы заставить отца прислушаться к своим проблемам, Полина вышла в эфир с мамой. А на все возмущенные комментарии зрителей, мол, зачем втягивать дочь во взрослые разборки, спокойно отвечала, что ей почти 14 лет и она уже имеет право на собственное мнение.

Полина также рассказала, что 41-летний папа до сих пор живет с мамой и пожилая женщина имеет на него слишком большое влияние.

– Возможно, у нас были бы лучше отношения, если б не бабушка, – сказала девочка.

Полина подробно рассказала о том, как отец избил ее на глазах дедушки и бабушки и о том, как она звала соседей на помощь. На это отец ответил «Ты мне больше не дочь!», после чего фактически прекратил общение с ней. Сейчас девочка живет с мамой и надеется на примирение с папой.