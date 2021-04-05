Награжденный Путиным певец ЮрКисс начнет выдавать кредиты

После получения госнаграды от Путина и последовавшего за этим скандала бизнес сына музыкального продюсера пошел в гору, узнал Sobesednik.ru.

Начало 2021 года стало отличным временем для 23-летнего певца Юрия Киселева, которого редкие поклонники знают под сценическим псевдонимом ЮрКисс.

В середине февраля стало известно, что он получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени от президента России. До этого самой заметной деталью биографии артиста был тот факт, что он является сыном Владимира Киселева – известного музыкального продюсера, создателя «Русской медиагруппы» и давнего знакомого Владимира Путина.

Получение госнаграды вызвало полное недоумение пользователей соцсетей и бурю негодования у представителей культуры и шоу-бизнеса. Так, музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Sobesednik.ru признался, что не знает, кто такой певец ЮрКисс, и назвал его награждение «безобразием на государственном уровне».

Судя по данным сервиса Google Trends, именно вручение награды стало самым ярким событием вокруг артиста за последние три года.

Статистика запросов на имя ЮрКисс//фото: скриншот Google Trends

Почти в тоже время ЮрКисс стал учредителем финансовой конторы «Киселев Инвест». Как следует из баз сведений о юридических лицах, компания ЮрКисса будет заниматься деятельностью по финансовой аренде, предоставлением займов, кредитов и прочих финансовых услуг.

10 марта организация была включена в Реестр малого и среднего предпринимательства как микропредприятие.

ЮрКисс стал главным владельцем новой фирмы//фото: скриншот rusprofile.ru

Партнером ЮрКисса стал Владимир Владимирович Киселев. Скорее всего, это родной брат артиста, певец под псевдонимом ВладиМир. В 2017 году они выпустили совместный клип на песню «Едем в Крым».

Кредитный бизнес стал пятой компанией 23-летнего Юрия Киселева. Кроме этого, он является совладельцем фирм «Брайт», «Русский Север», «Рокфэм», которые работают в сфере шоу-бизнеса. Также ему принадлежит доля в строительной компании «Техстрой».