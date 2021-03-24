"Ущерб – сотни тысяч рублей": Билан подсчитывает убытки из-за ЧП в новом доме

Не так давно Дима Билан поделился радостной новостью. Он наконец-то смог переехать в новый дом, который обустраивал собственноручно. Впрочем, радость певца длилась недолго. На днях в доме Билана случился серьезный потоп. Теперь певец подсчитывает убытки и готовится к новому ремонту.

В прошлом году Билан приобрел роскошный особняк в элитном поселке «Серебряный бор». Жилье там недешевое. По самым скромным подсчетам, певцу за особняк пришлось отдать более 300 млн рублей.

Фото: соцсети

В просторном особняке – панорамное остекление. Там есть собственная студия, огромная гостиная, несколько спален, кухня с встроенной техникой. На обустройство дома Дима денег не жалел, отдавая предпочтение всему самому лучшему. Впрочем, от ЧП его это не спасло. На днях в новом доме Билана случился потоп. Для артиста это стало полной неожиданностью.

– Я сегодня даже помыться не успел: стою перед вами как бомж, – вздыхает артист. – Весь дом в воде.

Пока артист точно не понял, из-за чего случился потоп. В этом будут разбираться специалисты, которые уже занимаются устранением последствий. На это уйдет несколько недель.

– То ли стояк прорвало, то еще что, – вздыхает артист. – Первый этаж весь замочило. У меня был новый ремонт. К счастью, ничего не вздулось, не рухнуло. Навесных потолков у меня нет. Я срочно вызвал людей, чтобы не уплыть из Истры. Попросил родителей, чтобы они контролировали этот процесс. Потому что у меня – дела, график, я не могу никого подставлять.

Убытки от неожиданного бедствия – весьма солидные. На ликвидацию последствий потребуется несколько сотен тысяч рублей.

– Пока неизвестна точная сумма ущерба: еще не подсчитали, – вздыхает артист. – Но паркет однозначно придется менять.