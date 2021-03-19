"Лядова умерла не от короны": Юлиан открыл сенсацию о смерти звезды

Смерть композитора Людмилы Лядовой активно обсуждают в светском обществе. По официальной версии, знаменитость умерла от коронавируса. Впрочем, ее единственный крестник, певец Юлиан считает по-другому.

– После 90 лет вся жизнь Лядовой пошла под откос, – считает Юлиан. – В ее окружении появился господин Дворовенко, который оградил ее от всех близких людей, в том числе и от меня, а потом и развел с мужем Сашей.

– Говорят, что ее муж сильно пил!

– Да, он любил выпить, а кто не любит? При этом сказать, что Саша был алкоголиком, нельзя. У них были прекрасные отношения: она его очень любила и боготворила. Лядова светилась рядом с ним. Ни один человек не может поверить в то, что она могла его вышвырнуть на улицу и развестись с ним в 90 лет. Скажите, будет нормальный человек разводиться в 90 лет? Это устроил Дворовенко для того, чтобы освободить жилплощадь от возможного наследника. У Лядовой – огромная квартира в Брюсовом переулке, которая стоит сейчас больше 80 миллионов рублей. Во всех этих страшных историях сейчас будут разбираться серьезные люди, в том числе из комитетов по защите от квартирного рейдерства.

– А с мужем Сашей вы общались?

– Конечно. Он жаловался, что его вывезли в центр «Феникс» среди ночи насильно. Причем те же люди, которые отвозили туда Марьянова. Есть видео, в котором Саша рассказывает о том, как его вывозили заставляли в этот центре подписывать документы, что он выписан из квартиры. Лядова – не та женщина, которая бы могла выгнать мужа из квартиры в 90 лет! Это беспредел. Они даже развели их заочно. О том, что он больше не муж Лядовой, Саша узнал только спустя восемь месяцев. Коронавирус – это финальная точка. Я уверен, что Людмила Алексеевна еще несколько лет могла бы пожить, если бы ее не разлучили с мужем.

Интервью с Юлианом читайте в ближайшее время на нашем сайте.