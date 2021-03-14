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13 марта, суббота

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12 марта, пятница

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"В "Маске" много хулиганства!": Стоянов стал Бананом ради баловства

Шоу-бизнес
21:13, 14 марта 2021

"В "Маске" много хулиганства!": Стоянов стал Бананом ради баловства
Фото: стоп-кадры с YouTube
Фото: стоп-кадры с YouTube

Сегодня «Маску» покинул Банан. Каково же было удивление зрителей, когда они увидели, что за этим образом скрывался знаменитый Юрий Стоянов. О своем участии в проекте, подражании Буйнову и эмоциях Азизы, легендарный актер рассказал Sobesednik.ru

– Я не пожалел о своем участии в «Маске» нисколько, – признался Юрий Николаевич. – Я не участвую в проектах, которые мне не нравятся. Для меня участие в «Маске» – это игра, это баловство. Там очень много хулиганства и детства. Я пришел на проект весело.

– Сразу согласились участвовать в «Маске»?

– Да. Потому что там на тебя не работает бэкграунд, твоя имя, фамилия. Ты не закрыт своей биографией, достижениями. В «Маске» все это не работает. Звучит только твой голос. Я – не певец. Поэтому для меня участие в «Маске» – очень интересный и веселый вызов самому себе. Сейчас на НТВ выходит сериал «Марлен», где я играю следователя. Все свободное время мой герой отдает народному театру. И я решил, что «Маска» и будет моим «народным театром».

– В прошлом выпуске Азиза, выступавшая в образе Пингвина, расплакалась прямо на сцене. Вы же сегодня улыбались. Неужели совершенно не расстроились, что вас рассекретили?

– Если бы я предполагал, что участие в «Маске» вызовет у меня сильные эмоции из-за ухода, я бы не пошел туда. Меня вообще не волнует соревновательная составляющая: я ни с кем не состязался, кроме себя самого. Мне стало интересно попробовать себя в «Маске», я и пришел. А Азиза – женщина. Дала волю эмоциям, это понятно.

– Как вы готовились к номерам?

– Так же, как и все остальные. У нас была стандартная процедура: сначала ты разучиваешь песню, потом записываешь ее, слушаешь, исправляешь ошибки. С нами работала потрясающая команда людей. Все было на высоком профессиональном уровне.

– Вам было удобно в маске Банана?

– Нет, ужасно просто. В самом костюме – нормально. А вот маска – очень тяжелая. Там еще рот находился на уровне моих глаз. Через несколько минут уже становится тяжело. Это пытка! Получается, ты дышишь своей углекислотой. Серьезное испытание! Но прелесть в том, что ты маску снимаешь. «Маску» я сравниваю с детской игрой «Прятки».

– Все считали, что в Банане выступает Александр Буйнов! Вас это не обижало?

– Наоборот, стимулировало. Я, когда услышал об этом впервые, стал обманывать их и дальше. В следующих номерах больше добавлял Буйнова. Члены жюри – очень славные и симпатичные люди. Точнее всех в моем случае был Родригез. Он сказал, что в Банане могу выступать я. Конечно, справедливости ради, надо сказать, что зрители первыми это подметили. Они меня стали слышать и писать в комментариях, что Банан – это я.

– Кто знал о том, что вы участвуете в «Маске»?

– Только жена. Больше никому не говорил! Ни один человек из моего окружения не догадывался. Я не говорил ни дочке, ни маме.

– Боялись штрафов?

– Меня не интересуют штрафы, их размер. Достаточно мужской словесной договоренности.

– Наверняка, вы будете смотреть «Маску» по телевизору. За кого из участников будете болеть?

– Они все замечательные. И я каждому из них желаю победы. Если, конечно, они относятся к «Маске» как к соревнованию. А тем, кто так не считает, желаю расслабиться и получать удовольствие от каждого выхода на сцену.

Теги: #НТВ #Юрий Стоянов

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото: стоп-кадры с YouTube

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