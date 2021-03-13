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"Муж бил, душил, изменял": актриса Наталья Лапина стала жертвой домашнего тирана

Шоу-бизнес
18:56, 13 марта 2021

"Муж бил, душил, изменял": актриса Наталья Лапина стала жертвой домашнего тирана
Наталья Лапина // фото: соцсети
Наталья Лапина // фото: соцсети

Американский супруг звезды советского кино оказался наркоманом и алкоголиком.

Актриса Наталья Лапина сводила с ума миллионы советских мужчин. В фильмах она играла королев. Зрители были уверены: в реальной жизни мужчины ее тоже носят на руках. Но не все так благополучно. Уехав в Америку, актриса вышла замуж за домашнего тирана, из-за которого едва не отправилась на тот свет.

С американцем по имени Арт Наталья познакомилась в США, где живет уже 27 лет. Симпатичный статный красавец под два метра ростом приглянулся ей сразу. Тогда она и предположить не могла, какой ужас ей предстоит пережить.

– Это сейчас я понимаю, что встретила домашнего насильника и молодого альфонса, который искал себе обеспеченную женщину, – вздыхает Наталья. – У меня в тот момент была крутая машина, дом в Голливуде по соседству с Микки Рурком, который часто приходил к нам в гости. Первое время с Артом у нас все было хорошо: он с меня пылинки сдувал. Я даже не догадывалась, что на самом деле он наркоман и алкоголик, который состоит на учете в полиции.

Тогда я была счастлива, что встретила его. Через неделю после знакомства мы улетели в Мексику на отдых, потом он меня познакомил со своей мамой, а через месяц у нас состоялась свадьба.

Все изменилось через полгода. Муж начал регулярно прикладываться к бутылке и стал очень агрессивным. Как позже узнала Наталья, к этому времени у него закончился срок, во время которого полицейские могли приехать к нему домой в любое время. И обнаружив в его крови наркотики и алкоголь, отправить за решетку.

– Трезвый Арт был клевым, – продолжает Наталья. – Как только выпивал, превращался в животное. Он постоянно меня избивал, крушил все вокруг. Помню, как-то купила себе новый компьютер – заплатила за него бешеные деньги. Так радовалась: закачала всю музыку, которую написала. А Арт напился и разбил его молотком вдребезги. Он меня даже душил: я лежала в больницах под капельницами.

Актриса сразу поняла: с Артом ей не по пути. Но избавиться от американца, который на тот момент уже являлся ее законным мужем, оказалось не так просто.

– Я заявляла на него в полицию раз сто, ему запрещали приближаться ко мне ближе, чем на футбольное поле, – вздыхает актриса. – В Америке существует такой закон. Но он напивался и все равно приходил. Выбивал входную дверь с ноги: врывался в дом и сразу отбирал у меня все телефоны, чтобы я не успела позвонить в полицию. Я понимала, что не могу избавиться от насильника и тирана, полиция не может меня спасти. Он угрожал меня убить, если я уйду от него.

Однажды ворвался в дом с пистолетом. Я закричала. А он приставил револьвер к моему виску и заставил замолчать. К счастью, мои крики услышала соседка и позвонила в полицию. Если бы не она, я, наверное, была бы уже мертва.

Несколько раз Наталья прощала своего мужа. Как-то они отправились в Лас-Вегас – праздновать вторую годовщину семейной жизни. В этот же день актриса узнала, что любимый ей изменил.

– Поскольку он не работал и денег у него не было, он нашел себе темнокожую 70-летнюю бабушку-наркоманку, у которой было трое внуков, – говорит актриса. – Она покупала Арту наркоту. В итоге спустя время эта бабушка стала писать мне, что беременна от него. Это случилось, когда мы приехали в Вегас и остановились в гостинице.

Я показала Арту сообщения и сказала: «Давай разводиться. Я никогда не смогу с этим жить. Иди к ней и там развлекайся». Я говорила спокойным тоном. Но он вновь в секунду озверел. Стал затыкать двери номера полотенцами, чтобы никто не услышал моих криков. Потом кинул меня на пол, сел сверху и стал душить. Он коленями зажал мои руки, одной рукой давил на горло, а другой – на рот и нос, чтобы мне нечем было дышать. Его ногти впились в мое лицо… До сих про вспоминать об этом трудно. Я была уже синего цвета, чувствовала, что отключаюсь. Вдруг он дал мне глоток воздуха и спросил: «Ты от меня не уйдешь?»

В этот момент актриса поняла: себя нужно спасать. Будучи дипломированным психологом, решила соглашаться со всем, что он говорит, лишь бы выжить.

– Я говорю: «Конечно, любимый. Я тебя очень люблю!» – вспоминает артистка. – Не знаю, поверил он моим словам или нет, но отпустил. Я вся в крови доползла до ванной и стала умываться. А сама думала о том, как мне выйти живой из номера. Я смыла кровь, сделала макияж и стала просить прощения едва ли не на коленях, ползая у него в ногах.

«Извини, что я себя так вела. Я просто очень тебя люблю. Давай поужинаем в ресторане?» – предложила ему. Он был в состоянии аффекта с расширенными зрачками. Я до последнего не была уверена, смогу ли выйти из номера или он меня убьет прямо там. Когда мы с ним все же вышли, я понимала, что возвращаться туда вдвоем ни в коем случае нельзя. Видя его глаза, осознавала: «Сегодня он, скорее всего, меня убьет».

О событиях, которые происходили дальше, Лапина помнит в малейших деталях.

– Когда мы спустились в ресторан, я спросила: «Можно ли мне сходить в туалет?» Хотела попросить там кого-то о помощи, – продолжает Лапина. – В ответ он замотал головой: «Нет, писай под себя!» Молодая девушка-официант, которая обслуживала наш столик, сразу заметила мое состояние. «С вами все хорошо?» – спросила она меня, увидев на моем лице кровоподтеки! В этот момент со мной случилась настоящая истерика. Я стала кричать и звать на помощь. Арт вскочил и убежал. А меня увезли в больницу.

С тех пор Наталья его больше не видела: в данный момент супруг находится в розыске.

– Сейчас я живу на две страны: на протяжении долгого времени боялась возвращаться в Америку из-за него, – вздыхает актриса. – Я узнала, что до встречи со мной он семь раз сидел в тюрьме за домашнее насилие в отношении других женщин. Это лишний раз доказывает: люди не меняются. Я стала адвокатом по делам о домашнем насилии, теперь помогаю многим женщинам. Говорю им одно: «Тираны не меняются. Если вы столкнулись с подобным, собирайте ноги в руки и убегайте, если хотите жить!»

Теги: #Насилие в США #Насилие в семьях

Рубрика: Шоу-бизнес

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