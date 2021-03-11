Тина Канделаки рассказала, как в 45 лет выглядеть на 20

Телеведущая, генпродюсер «Матч ТВ» подробно описала свой день. Тина Канделаки призналась, что 10 часов в неделю посвящает тренировкам. В свои 45 она может посоревноваться с 20-летними девушками не только по внешним данным, но и вряд ли уступит в выносливости.

Телеведущая и её подруги в возрасте 45+ не позволяют себе алкоголь, правильно питаются и тщательно ухаживают за кожей.

«Женщины выглядят ровно на столько, на сколько работают над собой!» – уверена Канделаки.

Тина написала довольно резкий пост на своей странице в Instagram на тему неприятных комплиментов со сноской на возраст.

«Хорошо выглядите для своего возраста – это всё равно, что сказать человеку с протезом: «Ты неплохо ходишь для человека без ноги». Так себе комплимент, согласитесь?», – выражает недоумение Канделаки и просит подписчиков оставить снисхождение при себе.

Журналистка предложила подписчикам за компанию с ней отточить мастерство уместных комплиментов, оставив комментарий под фото в купальнике с декольте.

«Вы всесторонне прекрасная женщина, современная, самодостаточная, осознанная, красивая», – посыпались слова восхищения Тиной.

«Красота в глазах смотрящего», – ответила довольная Канделаки.

Анна Дубиницкая.