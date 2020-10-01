"Кабаниха страшная!": фото жирной Канделаки обрадовало злую Собчак

Телеведущая Тина Канделаки выложила в Instagram снимок, на котором ее трудно узнать: настолько она располнела.

Фото обработано приложением FaceApp, позволяющим смоделировать «полную» версию себя.

«Поправилась. Что делать? Спорт и силу воли не предлагать», – игриво подписала снимок телеведущая.

И началось... Больше всего комментариев было по поводу того, что сломался фотошоп и именно так Тину видит Ксения Собчак. Другая часть аудитории восхищалась новыми формами Канделаки. Третья на полном серьезе раздавала советы и обзывала Тину «кабанихой страшной».

«Как в песне… Сеееегодня праздник у Собчаааак, сегоооодня будут танцы», – шутили фолловеры.

«Теперь паблики начнут тиражировать "настоящее фото Тины", возможно, поползут слухи о беременности», – предположили подписчики.

Напомним, Ксения Собчак при любом удобном случае рассказывает о том, что Тина Канделаки – откровенно полный человек, и все ее старания в Instagram выглядят смешно и непривлекательно.

Тину не раз уличали в неумелом использовании фотошопа для редакции рельефов. «Я понимаю, когда человек продает продукцию или тренировки, он выкладывает результаты своих трудов, чтобы привлечь покупателей, – рассуждала Ксения Собчак. – А вот это вот все зачем? Я вот не умею петь. И представьте, что я начинаю безголосо петь и выкладывать все это в сеть, рассказывая: "Вот, я пою каждый день. Хотите петь, как я, давайте петь со мной"», – проводила аналогии с худобой Тины Ксения.