Zivert, Земфира, Кока: Spotify назвал самых прослушиваемых русскоязычных певиц

Стриминговая платформа Spotify опубликовала список самых прослушиваемых исполнительниц сервиса. В общей подборке певиц в пятерку лидеров вошли Билли Айлиш, Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Лана Дель Рей и Дуа Липа, передает ТАСС.
Среди русскоязычных певиц в пятерке самых прослушиваемых оказались Дора, Клава Кока, Земфира, Zivert и Алена Швец.
Также сервис анонсировал появление раздела Equal, где будет собрана музыка, созданная женщинами. С 8 марта раздел начнет работу в бета-версии, а при полном запуске программы появится и русскоязычная площадка Equal Russia.