Клип Little Big про секс-машину за 4 часа набрал полмиллиона просмотров

Новый клип группы Little Big на песню «Sex machine» за четыре часа после публикации набрал почти полмиллиона просмотров.

Песня в духе вокально-инструментального ансамбля: танцевальный бит, незамысловатый текст. Месседж очень простой: «Я – секс-машина. И если ты понимаешь, о чем я, то дай мне бензина». Заканчивается видео мизансценой из клипа на песню «Uno», которую коллектив должен был исполнить на «Евровидении» в 2020 году.

Напомним, что сегодня, 8 марта, на Первом канале пройдет отборочный конкурс, на котором зрители определят, кто именно представит Россию на «Евровидении» в 2021 году. До сих пор не озвучены участники концерта, но Константин Эрнст заверил, что коллектив будет в эфире отборочного шоу.

Little Big должны были представить Россию на международном конкурсе в 2020 году, но пандемия не дала мероприятию состояться.

Среди других возможных участников отбора СМИ называли Егора Крида, Моргенштерна, Nilettо, дуэт «2Маши» и Антона Беляева.

Евровидение в этом году пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах.